韓籍三本柱恐解散！禹洙漢、河智媛驚傳不續留 樂天球團回應

廉世彬（左起）、河智媛與禹洙漢組成的「樂天三本柱」恐解散。（樂天桃猿提供）

今年加入樂天女孩的「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，今（13日）傳出因為種種變故，禹洙漢、河智媛明年恐怕得中斷台灣工作，回去韓國發展，對此，樂天球團稍早做出回應。

根據《鏡週刊》報導，禹洙漢、河智媛在台灣的經紀公司無限夢想，公司負責人8月遇刺身亡，讓整個團隊瞬間陷入混亂，不僅營運受阻，也讓旗下藝人的工作規劃全面停擺。樂天原先與無限夢想簽下3年合約，但若公司確定無法繼續運作，禹洙漢與河智媛恐怕不僅無緣重返樂天，更因合約限制，短期內也難以轉往其他中職球團，近期該球團還傳出內部因「開源節流」政策而僅續留廉世彬的消息，讓粉絲錯愕。

樂天球團對此表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布」。

