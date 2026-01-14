韓籍主持人不解「為何吃飯要AA制」 香港來賓解答了

融融、咪蕾最近合體主持《自由的旅行者》第二季，兩人最近上《WTO姐妹會》錄影，特別帶來韓國伴手禮「音樂棒棒糖」，搶手到首爾幾乎缺貨，幸運在郊區商店才搜刮到。節目中，來賓們也分享各國不同的特需文化，咪蕾就直言，無法理解為何香港情侶約會喜歡AA制。

《WTO姐妹會》主持人郭彥均對於棒棒糖能播放音樂感到不可思議，連搭檔莎莎及來賓李明川都好奇。（圖／八大電視）

來自西班牙的梵雅戈分享，近期陪媽媽追劇，西班牙人最近瘋迷灑狗血的土耳其連續劇，但劇中出現一個讓他摸不著頭緒的手勢，「大拇指放在牙齒上推一下、頭往後仰的動作。」身為土耳其人的圖佳解惑說，當遇到擔心或害怕的事情時，會做這個動作，代表「確認腦袋還在、自己沒有瘋掉。」圖

廣告 廣告

融融（圖右二）與咪蕾（圖左二）帶來《自由的旅行者》韓國出外景買到的「音樂棒棒糖」，（圖／八大電視）

來自香港的小冰則對越南街頭的飲食文化感到困惑，發現塑膠椅不只拿來坐，還常直接當成桌子使用。越南新住民秋姮解釋，在河內、胡志明市店面狹小，塑膠椅不佔空間，還有在河內當地挑扁擔做生意的阿婆，塑膠椅對他們這種移動式小吃攤來說，或坐或當成桌子都非常便利。

另外，咪蕾無法理解為何香港情侶約會時喜歡各付各的，她自認韓國和香港兩地的人民個性相近，急又直接，但沒想到在花錢觀念上相異很大。來自香港的小冰表示，這種AA制在香港「很正常，也沒有問題」，因為他們不認為男生就一定賺得比女生多，重視實際上的男女平等，但她也補充香港男生其實很有照顧慾。

《WTO姐妹會》每週一至四晚間10點於八大綜合台首播；《自由的旅行者》第二季於每週六晚間8點於八大綜合台首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導