韓籍啦啦隊來台當一日外送員！ 李瑞允雨中送貨超熱血
生活中心／陳佳侖 台北報導
韓國KBO職棒KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」成員李瑞允，日前跟著球隊來台交流，清新氣質也被快遞平台相中，邀請她擔任一日快遞員。
平時在球場上滿滿活力的她，一踏進酷澎台北配送中心，對於裡面的工作流程也充滿好奇，李瑞允有親自換上了外送背心與大家一起搬貨運送。
韓職KT巫師啦啦隊成員李瑞允，挑戰一日快遞員。（圖／韓國HR 集團）
沒想到李瑞允首次挑戰當一日快遞員，就遇上台北下大雨，但李瑞允還是非常開心的挨家挨戶送貨，更用中文跟顧客說「謝謝」，顧客得知李瑞允是韓國啦啦隊員也熱情回應，讓李瑞允感到相當溫馨，更俏皮的說來台灣當外送員可以學到非常多的中文。
李瑞允在台北送貨同時，中文也進步很多。（圖／韓國HR 集團）
接著李瑞允繼續穿梭台北街頭，在雨中親手將包裹送達客戶手中，完美達成一日快遞員的艱難挑戰。
也讓HR集團負責人表示：「透過此次與Coupang（酷澎）的合作，我們希望在台灣打造高效率、透明化的物流體驗，同時邀請深受台灣粉絲喜愛的KT啦啦隊成員李瑞允擔任體驗者，期望讓觀眾更貼近物流產業，也讓她陽光、真誠的形象成為品牌能量的一部分。」
原文出處：韓籍啦啦隊來台當一日外送員！ 李瑞允雨中送貨超熱血
