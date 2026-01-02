韓籍啦啦隊員經紀公司總經理遭砍亡 檢警鎖定共犯

（中央社記者趙麗妍台中2日電）曾簽下韓籍啦啦隊員河智媛的經紀公司總經理詹智能，去年在台中1家超商遭黃男砍死，黃男被依傷害致死罪嫌起訴，台中地院審酌檢警已鎖定疑似共犯對象偵查，駁回黃男撤銷羈押聲請。

檢警調查，黃男去年8月從台北驅車南下，前往台中市豐原區南陽路一家超商附近埋伏，見詹男進入超商消費，黃男前往超商門口等候，待詹男走出超商大門時，黃男趨前推擠並以辣椒水噴向他臉部，持預藏的西瓜刀往詹男左手、左腳各砍2刀後駕車逃逸。詹男送醫不治。

黃男犯案後跑到台中市第二警分局投案，他聲稱，不滿詹男性騷他的女友才行凶。檢警保留此說法，黃男聲請羈押禁見獲准。檢方去年底偵結，依照傷害致死罪嫌起訴黃男。

黃男稱，他在偵查中認罪，相關人證均到案說明，證據已保全，無串供動機，犯案後自首，無逃避司法審判、刑罰的想法。年近70歲的母親一人獨居，請求交保，接受限制住居、出境、出海，輔以電子腳環等科技監控。

台中地院審酌，黃男雖自白犯罪，但對於犯案動機所述和常理、卷內證據未合，恐有潛在共犯或證人未到案，黃男並無高齡或是不利逃亡的身體疾病，仍有逃亡可能。他案後刪除相關人的通訊對話，難以盡信他犯罪動機。認定有羈押必要，駁回聲請。（編輯：張銘坤）1150102