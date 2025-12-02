韓籍啦啦隊員經紀公司總經理遭砍亡 涉案男起訴

（中央社記者蘇木春台中2日電）韓籍啦啦隊員河智媛經紀公司總經理詹智能，今年8月間在台中1家超商遭黃男持西瓜刀砍傷送醫不治，黃男到案後聲稱不滿詹男騷擾女友才尋仇，檢方偵辦後，日前依傷害致死罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，黃男今年8月4日清晨，從台北市萬華區駕駛小客車，前往台中市豐原區南陽路一家超商附近埋伏。

黃男見詹智能駕駛小客車於當日上午10時許，抵達超商並入內消費，便前往超商門口等候，待詹智能於10時25分許走出超商大門時，黃男即趨前推擠詹智能，並以辣椒水噴向他臉部，詹智能趁隙躲回超商內，黃男持預藏的西瓜刀進入超商，並持刀往詹智能左手、左腳各砍2刀後駕車逃逸。

詹智能經送往衛生福利部豐原醫院後，仍於同日上午11時30分許，因遭銳器砍傷左手、左腳，導致大動脈斷裂而大量失血身亡。

案發1小時後，黃男帶著凶刀搭乘計程車前往台中北區永興派出所投案，他聲稱因不滿詹男騷擾女友，才南下尋仇。

全案經檢方偵辦後，依據證人證詞、相驗報告等證據，今年11月28日傷害致死罪嫌將黃男起訴，全案將由台中地院國民法官法庭審理。（編輯：謝雅竹）1141202