韓籍啦啦隊女神人生首遇強震！朴星垠被嚇醒 第一時間反應曝光

韓籍啦啦隊成員朴星垠出席快閃活動。Cheer Up提供

韓籍啦啦隊成員朴星垠昨（28日）現身《Cheer Up！》快閃活動，巧的是，她前一天才剛親身體驗台灣7.0 強震。被問到地震當下在做什麼？她回想：「原本在睡覺，聽到警報、床又一直搖，第一個念頭是，『我現在是在做夢嗎？』」

羽娜（左起）、朴星垠、蔓妮。CHEER UP提供

同場還有「桃氣女孩」成員蔓妮、羽娜分享各自的驚魂瞬間。羽娜透露，地震時正和家人打麻將，弟弟被嚇到整個彈起來，連手機都來不及拿，直接抓著媽媽從二樓衝下一樓；蔓妮則第一時間衝去找貓，沒想到愛貓比她還淡定，反而讓她哭笑不得。

廣告 廣告

首次在台灣遇上如此劇烈的地震，朴星垠坦言，過去只在學校做過地震演練，實際碰上大地震是人生第一次。她被搖醒後立刻查看手機，發現滿滿都是粉絲關心的訊息，讓她瞬間安心不少，「看到大家問我還好嗎，就覺得自己真的 OK 了。」被追問如果再遇到地震，第一個會拿什麼？她毫不猶豫笑答：「一定是手機！」

朴星垠和粉絲互動。CHEER UP提供

目前台、韓兩地奔波的朴星垠，被問到如何紓壓？她笑稱自己是「超級宅女」，只要能躺在床上，就能把所有壓力瞬間歸零。接著被問到，與同是來台發展的廉世彬認識，是否相約出去玩？她說，兩人因行程常常撞期，至今還沒能真正約出去玩，「如果剛好住同一間飯店，會相約見個面、聊聊天。」

迎接即將到來的2026年，朴星垠也許下新年願望：「希望有更多機會能和台灣粉絲近距離接觸，能再親近一點就更好了。」蔓妮則豪爽表示：「希望賺更多錢，用工作把自己塞滿！」羽娜在一旁笑著補刀：「這個願望，大家都一樣吧！」



回到原文

更多鏡報報導

《綜藝一級棒》再奪全國冠軍！森恬CP一開口唱出全場最高收視

翁立友出道推手是他們！成名辛酸史曝光 靠「一碗蜆精」決心改變

安心亞跨年獨留台北！火辣迎2026 周湯豪、玖壹壹倒數後壓軸登場