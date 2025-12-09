韓籍啦啦隊女神出車禍 急送醫傷勢曝光

24歲啦啦隊女神睦那京進軍台灣職籃，成為洋基工程球隊「洋基女孩 Young Key Girls」隊長。(資料照，記者林正堃攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕出身韓職樂天巨人隊的24歲啦啦隊女神睦那京，日前進軍台灣職籃，成為洋基工程球隊「洋基女孩 Young Key Girls」隊長，與李素民、崔洪邏成為「職籃三本柱」。今(9)驚傳睦那京在韓國出車禍，不知是否會影響明日返台參與應援練習，對此，洋基工程球隊給出回應。

粉絲都很關心睦那京車禍傷勢如何？洋基工程球隊表示：目前球隊已關心她的狀況，傷勢部分，睦那京本人表示不嚴重，她指出自己發生小車禍，目前腰部感覺不適，其他部分則無大礙，已經去醫院照過X光同時看診，球隊部分則希望她安心休養，會等她恢復。

睦那京明日應會缺席應援集訓行程，原本效力於韓職樂天巨人隊的她，身高170公分，且比例超好，擁有9頭身完美身材，不少人將睦那京加入洋基工程球隊視為台灣正式進入「韓援2.0」時代，現在粉絲只希望她好好休養，希望很快能夠球場見面。

