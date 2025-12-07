韓籍啦啦隊女神名字別念錯！李珠珢、安芝儇、朴旻曙正確讀音看這邊

娛樂中心／綜合報導

李珠珢名字第3個字讀音為「ㄧㄣˊ」。（圖／翻攝自0724.32 IG）

▲李珠珢名字第3個字讀音為「ㄧㄣˊ」。（圖／翻攝自0724.32 IG）

中華職棒近年來許多高人氣韓籍女神紛紛來台灣發展，各球團補強完整洋將戰力後，讓台灣儼然成為「啦啦隊界大聯盟」，近日李珠珢宣布正式加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels一員，以及目前效力於台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙（Mingo）等人，她們的名字是否念對了？其實正確的發音如下！

安芝儇第3字讀音同「軒」不是「環」。（圖／翻攝自IG）

▲安芝儇第3字讀音同「軒」不是「環」。（圖／翻攝自IG）

憑藉「三振舞」爆紅現年20歲有「啦啦隊AI」之稱的李珠珢昨日正式加盟富邦。然而，李珠珢名字最後1個字不少人會誤看成「根」或「敏」，不過它其實「珢」是唸作「ㄧㄣˊ」。根據教育部字典，這個字還有「ㄍㄣˋ」的唸法，不過應用在姓名上還是會唸「ㄧㄣˊ」居多，而她自己則正音配合韓文諧音念「ㄣ」。

朴旻曙名字第3個字念「ㄕㄨˋ」。（圖／翻攝自_min_go IG）

▲朴旻曙名字第3個字念「ㄕㄨˋ」。（圖／翻攝自_min_go IG）

台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍「最強外掛」安芝儇擁有甜美外型與不科學身材，同時也正式定居高雄。安芝儇名字「儇」第3個字許多人直覺是讀成「環」，事實上它的正確讀音是「ㄒㄧㄢ」同「軒」。同隊台鋼雄鷹的成員朴旻曙（Mingo），有著「清純精靈」的稱號。朴旻曙的名字3個字都很容易讓人唸錯，第1個字「朴」有2個讀音「ㄆㄨˊ」或「ㄆㄧㄠˊ」，不過當韓文姓氏使用時，唸作「ㄆㄨˊ」與「朴」的韓語原音「ㄆㄨˇ」較接近。而第2個字「旻」讀音則是二聲「ㄇ一ㄣˊ」，不過很多人會念三聲，至於第3個字則讀作「ㄕㄨˋ」。

邊荷律本名「邊嘏燏」太難念乾脆改藝名。（圖／翻攝自yuling34 IG）

▲邊荷律本名「邊嘏燏」太難念乾脆改藝名。（圖／翻攝自yuling34 IG）

峮峮至今仍有人讀錯成「君君」。（圖／翻攝自qun_04 IG）

▲峮峮至今仍有人讀錯成「君君」。（圖／翻攝自qun_04 IG）

也有啦啦隊女神在韓國時本名太難唸，所幸來台灣後改藝名，例如中信兄弟「啦啦隊甜心」邊荷律，她的本名為邊嘏燏，第2個字「嘏」讀音為3聲「ㄍㄨˇ」同音「古」，第3個字「燏」則讀音為「ㄩˋ」同音「玉」。值得一提的是，至今仍有不少人將同隊台籍「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）的第3字讀錯「君君」，事實上「峮」正確讀音為「ㄑㄩㄣ」，不要念錯了！

