韓籍啦啦隊女神宣告「不收1類型禮物」 網見原因傻眼：噁心又沒水準
娛樂中心／林昀萱報導
味全小龍女韓籍啦啦隊員權喜原（권희원，魚丸）深受台灣民眾喜愛，不過21日她無預警在社群平台表示，未來不再接受粉絲贈送的食物類禮物並曝光背後原因。
21歲的權喜原2024年加入韓職斗山熊啦啦隊，憑藉洋娃娃般外貌與可愛兼性感應援舞蹈，出道初期就受到廣大球迷矚目，獲「怪物新人」高度評價，並在今年5月底加盟「Dragon Beauties小龍女」，和李多慧、金娜妍組成「韓籍三本柱」。21日她在粉絲專區表示，雖然感謝粉絲心意，但未來不再接受粉絲贈送的飲料餅乾禮物。權喜原透露：「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到⋯所以之後如果我沒有接受零食或飲料的禮物，也希望大家能理解。」
這項消息也在PTT引起熱議，有網友以「喜原收到吃一半食物」為題發文，直言「這真的很噁心又沒水準，到底是什麼樣的人噁心當有趣？麻煩追星追啦啦隊不要這髒，不管是韓援或台啦都不該被這樣對待。」其他網友見狀也留言回覆：「台灣就是有這種噁男，才會讓外面的人用異樣眼光看追啦啦隊的人…」「追星追到這樣，以後球團或經紀公司都照規定來好了，真是夠了」、「收了吃不吃是一回事，但故意送吃過的這一定要講出來」、「能理解送食物的成本最低，但感覺以後會改變一下」、「一律只接受卡片最簡單，還有送iPhone送精品根本歪風。」
更多三立新聞網報導
獨家／范姜淪商案配角 「整天在家打電動」成壓垮婚姻最後稻草
中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉
盧秀燕批白目硬幹！賓賓哥再開直播回嘴「告老師」 慘遭校方曬對話打臉
小瑋曬「館長要給2千萬」證據 全場看傻酸爆：開始相信館長清白了
其他人也在看
邊荷律辣翻了！「上帝視角」洩深溝...纖細腰身藏不住 再曝1喜訊
韓籍啦啦隊邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」的人氣成員，憑藉可愛外貌以及活潑性格，來台一年多圈粉無數。今（21日）邊荷律釋出美照道謝網友在直播中力挺，其中「上帝視角」的拍攝畫面，辣露驚人好身材。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
噁男「食物吃一半」當禮物送！小龍女權喜原嚇到：以後不收了
味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原「魚丸」，靠著空靈外型與可愛個性，年紀輕輕就隻身來到發展成功爆紅。面對粉絲禮物來者不拒的她，近日卻遺憾宣布未來禁收食物，原因曝光後，讓眾人嚇到直呼好噁心。中時新聞網 ・ 13 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩種食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 小時前
獨家／范姜淪商案配角 「整天在家打電動」成壓垮婚姻最後稻草
粿粿在自拍婚變風波的影片中，提及婚姻中6到8成的家用都是她出錢，當范姜想要投資時也全力配合。不過，據悉壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩也都是交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
泡麵加一物秒變神級Q彈！ 老饕實測狂推：還能吸油、防癌
台灣人對泡麵的熱愛可說是全民運動，每個人幾乎都有自己的獨家煮法，讓泡麵變化出更多層次的口感。最近有網友分享一個令人意想不到的招數，在泡好的麵裡頭投入幾塊冰塊，驚喜發現麵條的口感竟然變得更加彈牙、爽口，湯頭的溫度也變得恰到好處不再那麼燙口。許多網友也紛紛跟進，直呼這招不僅能讓麵體更有勁道，還有意想不到的好處。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
吃過的餅乾零食還送啦啦隊！ 權喜原：真的有點嚇到
味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原在台灣發展不到一年，就已經擁有極高人氣，不少粉絲常常會送禮給她，不過她近日卻在社群發文，表示未來無法再收粉絲贈送的食物，背後原因也隨之曝光。中天新聞網 ・ 5 小時前
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系統性揭露北韓最高層的權力與財務運作。劉接受日本《朝日新聞》專訪，從羅曼史般的「金氏家族私生活」到殘酷的恐怖統治，都以親身經驗細述其間真相。聯合新聞網 ・ 15 小時前
MLB／去年季後賽0失分！道奇2年守護神下季報銷 球團不挽留讓他走人
22日為大聯盟不續約（Non-tender）截止日，道奇宣布和前終結者、去年季後賽表現亮眼的菲利浦斯（Evan Phillips）分道揚鑣，確定讓他成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一隻阿圓忍痛雷射除刺青 聞到「烤肉味」坦言心境變化
知名YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食及真誠分享走紅，活潑直率的個性深受粉絲喜愛。她日前透露展開「除刺青計畫」，如今已進行到第二次雷射療程，今（20日）公開影片，記錄下自我打氣，到強忍劇痛的過程，讓粉絲看得既心疼又佩服。中時新聞網 ・ 1 天前
邊荷律瘦出螞蟻腰！遭經紀人下「進食令」 急喊話：給我認真吃東西
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導中職中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，憑藉甜美外型與熱愛美食的吃貨形象，擄獲不少粉絲的心，而她上個月在社群表示，成功減...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一出門就吐…高雄6歲女童魂斷母懷中！相驗結果：排除外力介入
最難熬的是想像愛女怎麼死的！高雄市梓官區一名6歲女童19日上午被媽媽開車載去上幼稚園途中，突然身體不適狂吐，母親見狀急忙掉頭回家清理、休息；豈料，女童狀況急轉直下，媽媽嚇到趕緊叫救護車送往國軍左營總醫院，但當時已失去呼吸心跳，經院方搶命後，女童仍於中午時分宣告不治。檢方初步相驗，排除外力介入，將進一步釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
李多慧48kg水蛇腰菜單曝光 「超神果昔」不挨餓還能狂瘦
人氣啦啦隊女神李多慧來台打拚已逾3年，不僅在球場展現驚人的活力，私下的她更是十分親民又甜美。身材火辣的她長期維持48公斤，讓不少粉絲都好奇她如何長年維持好身材，最近，她終於透過YouTube頻道公布日常飲食控制心法，影片一曝光又迅速衝破10萬點閱，吸引眾人熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
MLB／找不回昔日身手！又被嫌太老太貴 遊騎兵一次掰了2位隊史首冠功臣
22日為大聯盟不續約（Non-tender）截止日，遊騎兵竟一次掰了2位2023年奪冠要角外野手賈西亞（Adolis Garcia）和捕手海姆（Jonah Heim），讓他們成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易
南韓女團TWICE近來舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，明後兩天（22、23日）將登上高雄國家體育場開唱，而團隊成員也在今日搭機抵達台灣，吸引許多粉絲前去接機。其中台灣成員周子瑜出道10年，終於能夠以TWICE團員身份返鄉演出，其母親吐露真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「土下座」致敬山本由伸 隊記還原朗希跪著說出真心話
世界大賽勇奪3勝的MVP（Most Valuable Player，最有價值球員）山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），季後賽期間在休息接受佐佐木朗希 (Roki Sasaki)「土下座」參拜照片引發震撼，美國媒體「洛杉磯運動網洛杉磯」（SportsNet LA）揭露拍攝者球隊攝影蘇福（John Soohoo）還原當時場景狀況。太報 ・ 1 天前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 3 小時前
李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
大師兄爆料助攻！便當店爆紅業績翻3倍 館長見排隊人潮感動：謝謝大家信任
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元指控性騷擾員工、棄養愛犬等多項惡劣行徑，不過在爆料過程中卻意外分享了...FTNN新聞網 ・ 23 小時前