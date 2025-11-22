韓籍啦啦隊女神宣告「不收1類型禮物」 網見原因傻眼：噁心又沒水準

娛樂中心／林昀萱報導

味全小龍女韓籍啦啦隊員權喜原人氣高。（圖／翻攝自權喜原IG）

味全小龍女韓籍啦啦隊員權喜原（권희원，魚丸）深受台灣民眾喜愛，不過21日她無預警在社群平台表示，未來不再接受粉絲贈送的食物類禮物並曝光背後原因。

21歲的權喜原2024年加入韓職斗山熊啦啦隊，憑藉洋娃娃般外貌與可愛兼性感應援舞蹈，出道初期就受到廣大球迷矚目，獲「怪物新人」高度評價，並在今年5月底加盟「Dragon Beauties小龍女」，和李多慧、金娜妍組成「韓籍三本柱」。21日她在粉絲專區表示，雖然感謝粉絲心意，但未來不再接受粉絲贈送的飲料餅乾禮物。權喜原透露：「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到⋯所以之後如果我沒有接受零食或飲料的禮物，也希望大家能理解。」

權喜原表示未來不再接受粉絲贈送食物類禮物。（圖／翻攝自權喜原IG）

這項消息也在PTT引起熱議，有網友以「喜原收到吃一半食物」為題發文，直言「這真的很噁心又沒水準，到底是什麼樣的人噁心當有趣？麻煩追星追啦啦隊不要這髒，不管是韓援或台啦都不該被這樣對待。」其他網友見狀也留言回覆：「台灣就是有這種噁男，才會讓外面的人用異樣眼光看追啦啦隊的人…」「追星追到這樣，以後球團或經紀公司都照規定來好了，真是夠了」、「收了吃不吃是一回事，但故意送吃過的這一定要講出來」、「能理解送食物的成本最低，但感覺以後會改變一下」、「一律只接受卡片最簡單，還有送iPhone送精品根本歪風。」

