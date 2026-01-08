韓籍啦啦隊女神才來台發展！遭目擊與球星爆緋聞 還未避嫌飛機上吵架

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李藝斌外型亮眼頗受台韓兩地球迷喜愛。（圖／翻攝自IG @1eeyebin_）

韓籍啦啦隊女神李藝斌（이예빈）外型高挑亮眼，除了是韓職KBO的KT巫師隊專屬啦啦隊外，更於去年正式加入新竹御嵿攻城獅的Muse Girls，在台人氣逐漸飆升，怎料近日卻意外捲入一場緋聞風波。有網友爆料李藝斌，與同隊王牌左投吳原錫被目擊搭乘飛往日本福岡的班機同行，相關描述於社群平台迅速擴散，引發外界對兩人私下關係的高度揣測。

李藝斌去年剛加入新竹御嵿攻城獅Muse Girls。（圖／攻城獅提供）

最早爆料來自社群threads貼文，有網友表示在航班上認出兩人，指出他們座位相鄰、互動自然，「有人說吳原錫與啦啦隊李藝斌在飛往福岡的飛機上吵架，笑」全程未刻意避嫌。貼文內容隨後被轉載至多個論壇與社群平台，甚至衍生出「情侶同框」、「飛機上吵架又和好」等說法，使事件從單純目擊演變成情侶當眾大吵的話題，也讓當事人被推上輿論焦點。

廣告 廣告

李藝斌遭網友爆料與KT巫師隊球星吳原錫在飛機上吵架。（圖／翻攝自threads）

李藝斌外型亮眼以及穩定的舞台表現，原本在韓國應援圈知名度就頗高，加入新竹攻城獅Muse Girls後，在台灣活動頻繁，廣告中也不少開口說中文，而吳原錫近年透過交易加入KT巫師後，逐漸站穩先發輪值，被視為球隊重要的左投戰力，由於在韓國同隊球員與啦啦隊戀愛對於球團相當忌諱，也難怪傳聞迅速被放大。

KT巫師隊王牌左投球星吳原錫遭爆與同隊啦啦隊李藝斌到日本福岡約會。（圖／翻攝自namuwiki）

面對突如其來的緋聞爆料，球迷反應並非一面倒。聲音選擇理性看待，認為休賽季屬於私人時間，無論是否為情侶，都不該過度放大解讀。也有球迷直言，只要不影響場上表現與應援專業，感情問題並非外界應該指指點點的範疇，留言區中仍可見不少祝福與鼓勵，不過截至目前，KT巫師球團及吳原錫、李藝斌本人皆未對相關傳聞作出任何公開回應，所有說法仍停留在網路流傳，尚無實質證據可供佐證。

更多三立新聞網報導

零死角女神完整親述病況！林岱縈否認週刊報導真正病名「骶管囊腫」曝光

不只中國！于朦朧離奇身亡疑雲討真相 粉絲斥資掛巨幅看板跨海申冤

台東受封「全台最強跨年」A-Lin首發聲謝阿妹 遭春風虧爆：姐還喝嗎？

五月天阿信跌倒仍拚6場 身體傷勢曝光！本周再合體F3繼續開唱

