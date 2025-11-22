韓籍啦啦隊女神拒收食物？「超噁原因」全曝光！
娛樂中心／尤乃妍報導
來台灣不到一年的味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸），憑藉亮麗外型以及真誠性格收穫一票粉絲。近日，她卻於社群平台發文表示未來不會再接受粉絲送的任何食物類禮物，並透露背後原因，真相讓不少人直呼「超瞎」、「好噁心」。
權喜原發文告知粉絲因為有收過「吃到一半的食物」，所以之後不再收零食飲料。（圖／翻攝自Instagram@hee._.tty)
味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸）近日在社群平台呼籲粉絲，希望以後不要再贈送零食或飲料當作禮物，因為有時會收到「吃到一半」的食物。雖然文中權喜原誠心滿滿向粉絲致歉，但還是希望粉絲能夠理解收到「二手食物」時真的會被嚇到。聲明中雖然她委婉使用「有時候會收到」，但從語氣推測並不只一次遇到，所以藉此來向粉絲喊話希望能夠彼此尊重跟理解。
權喜原被譽為「怪物新人」，沒想到來台不到一年就受到如此驚嚇。（圖／翻攝自Threads、Instagram@hee._.tty)
文章出後，許多網友針對這件事在網路發表意見，不少人直呼「好噁心，變態」、「噁心又沒衛生」、「還有人會拿吃過的送人喔，也太扯」。也有人表示，粉絲送的食物並不清楚來源，難以分辨是否安全或是被動過手腳，許多韓國明星對於食物類也是一律拒收，或是乾脆不收任何禮物，才能保障自身安全，粉絲也該互相提醒不要對女神造成不必要的困擾。
