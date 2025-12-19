韓籍啦啦隊女神收「被吃過的餅乾」風波大逆轉 她親揭烏龍真相

金佳垠解釋，收到「被吃過的餅乾」只是誤會一場。（桃氣女孩Peach Girls提供）

韓職啦啦隊超人氣成員金佳垠，日前因直播中收到疑似「被吃過的餅乾」而掀起熱議，沒想到，事件近日竟出現大反轉金佳垠18日再度開直播澄清，掀起討論的「開封餅乾」並非粉絲所送的，真相曝光。

金佳垠說明，14日直播當下看到桌上出現開封的餅乾時，一度誤以為是粉絲送來已經吃過的食物，當場感到錯愕。在直播結束後，老闆看到畫面被嚇到，立刻致電向她解釋，「不是偷我的餅乾，而是把自己吃的餅乾不小心一起拿來了」，透露全是誤會一場，餅乾其實是他本人吃掉的，金佳垠也忍不住緩頰笑說：「因為是可愛的失誤，就原諒他吧。」

回顧事件經過，金佳垠14日在直播中開心分享粉絲送給她的禮物，桌上擺滿各式台灣零食，她一邊介紹、一邊露出甜美笑容，感謝粉絲的支持與心意。不過過程中，她卻發現其中一包餅乾疑似已被拆封，甚至看起來像是被食用過。

讓她瞬間露出錯愕又困惑的表情，反覆確認包裝狀態，並小心翼翼向線上粉絲求證：「這是開過的耶，對吧？」，當下面對留言區一面倒勸她不要食用，金佳垠也立刻表態：「這種東西不能吃對吧！我不會吃的！」態度相當謹慎，也讓不少觀眾替她捏了一把冷汗。當時相關直播畫面曝光後，隨即在社群平台掀起熱烈討論，不少網友痛批行為「噁心又失禮」，認為送出已拆封甚至疑似吃過的食物，既不尊重人，也存在衛生與安全疑慮，直言「真的很丟臉」。

不過隨著金佳垠親自澄清真相，有粉絲將她說明事件的影片轉至 Threads，寫下「真相大白！金佳垠的餅乾開封事件原來是烏龍一場」，不少網友也鬆了一口氣，紛紛留言表示還好只是誤會，「至少知道台灣粉絲還是很有水準的」、「還好是誤會，粉絲水準那麼不好就糟了」、「解開誤會，沒事就好！」

