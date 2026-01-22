韓籍啦啦隊女神降臨！健美冠軍金娜妍對決南珉貞 粉絲清晨6點到場卡位

金娜妍是韓國健美冠軍。好看娛樂提供

節目《最強的身體》自開播以來話題不斷、收視持續攀升，上週15–44歲族群收視再創新高，熱血氣勢全面引爆！本週日將播出全新第24集，高人氣啦啦隊女神參賽，吸引大批粉絲湧入現場，尤其為南珉貞與金娜妍而來的粉絲，清晨6點即到場卡位，場面盛況空前，卡司與賽事規模再升級，精彩可期。

6隊啦啦隊組合亮相 高人氣選手吸睛

本集迎來「最強應援團」組，中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚，將球場上的應援熱情，化為賽場上的體能對決，堪稱棒球圈最熱鬧的一場體能戰。主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示：「平常看到她們在場邊為球員應援，今天自己成為比賽選手，感受真的很不一樣！」

啦啦隊女神魅力爆棚，粉絲清晨6點卡位觀賽。好看娛樂提供

中信兄弟由應援團團長Gary搭檔Passion Sisters盈瑩出戰，Gary以街舞底子展現團隊凝聚力，盈瑩則以體操女神之姿自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹派出團長柏澄與林浠，柏澄體育通才自估15分鐘完賽，林浠熱舞社出身、腿力驚人；統一獅由團長YORK搭檔包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」。

啦啦隊女神南珉貞（右）、富邦悍將團長TRAVIS。好看娛樂提供

樂天桃猿由團長ABY與樂天女孩隊長曲曲上陣，ABY展現逆轉精神，曲曲則以耐力著稱；味全龍派出團長勛雞與韓籍小龍女金娜妍，求勝慾旺盛的勛雞搭配韓國健美冠軍金娜妍的強大心肺；富邦悍將則由團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞應戰，健身達人與跑步王者組成最被看好的「棒棒糖CP」。



