韓籍啦啦隊女神''權喜原''當一日店長 行銷韓國魚板美食

台灣不少韓籍啦啦隊女神擁有高人氣，其中「權喜原」靠著可愛又空靈的外表，在台灣擁有不少粉絲，她特別出席韓國美食品牌一日店長，吸引不少粉絲到場力挺。

韓國釜山70年老字號魚板品牌進駐百貨，快閃登場，業者特別邀請啦啦隊韓籍女神「權喜原」站台，還當一日店長，不少粉絲到場力挺，除了有魚板，還有韓國年糕，即日起到1月底，用快閃方式，在台販售，要邀請愛吃韓國料理的民眾，一起來品嘗道地的韓國美食，一次體驗甜鹹口味。

