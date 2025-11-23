韓籍啦啦隊明星李晧禎首訪馬祖徒步慢旅體驗美食、人文與戰地風景魅力

韓籍啦啦隊明星李晧禎、鄭雪兒於馬祖北竿戰爭和平紀念公園主題館，探訪體驗特有的戰地風景。（圖：馬管處提供）

深受台、韓粉絲喜愛的韓籍啦啦隊成員李晧禎，前應交通部觀光署馬祖國家風景區管理處邀請，首次造訪馬祖。本次也特別與同經紀公司師妹鄭雪兒一同前往，以「在地美食×戰地風景×徒步慢旅」為主題，展開為期兩天的深度旅遊體驗。此行不僅實地探訪馬祖獨有的觀光亮點，馬管處更期盼借助名人影響力，吸引更多海內外年輕旅客認識並走訪馬祖。

李晧禎此行深入體驗馬祖文化，包括品嚐經典在地料理如老酒麵線、淡菜、紅糟美食與繼光餅等，並走訪多個戰地與自然景觀，包含北海坑道、芹壁聚落、螺山自然步道等指標景點，對馬祖濃厚的文化脈絡與島嶼風貌留下深刻印象。李晧禎表示，馬祖的海岸線、聚落風情與步道景緻「相當療癒」，特別適合享受慢步旅行的節奏。

在徒步慢旅體驗中，李晧禎於步道間領略海風輕拂、浪湧濺雪與馬祖山海自然景觀交織的氛圍，認為馬祖是一個可以讓人放慢腳步、重新感受愜意生活的地方。她也透過社群分享旅程點滴，吸引大量粉絲留言討論，顯現高人氣與宣傳效益。

馬管處長洪志光表示，非常歡迎李晧禎蒞臨馬祖，透過她的觀點與社群影響力，相信能夠讓更多國內外旅客認識馬祖豐富的文化內涵與自然魅力。他指出，馬祖近年積極推動永續觀光與徒步慢旅，結合戰地文化、美食特色與海島景觀，打造「慢下來，看見真實馬祖」的深度旅遊體驗。洪處長期盼透過此次合作，提升馬祖的國際能見度，帶動更多年輕族群與海外旅客走進馬祖。

馬管處強調，未來將持續透過名人合作、國際宣傳、主題活動等多元方式，讓更多旅客感受馬祖島嶼的溫度、美食及文化底蘊，打造兼具故事性與永續理念的海島旅遊品牌。