韓籍啦啦隊朴恩惠辦見面會 被失控粉絲猥褻行為嚇壞

台北市 / 綜合報導

韓籍女演員朴恩惠以啦啦隊身分來台發展，24日出席YouTube頻道粉絲見面會，沒想到被粉絲衝上來猥褻，她當場嚇壞。

這名粉絲昨天在Threads上發表道歉聲明表示，自己的行為破壞了現場的安全秩序，他深深向朴恩惠與所有工作人員道歉，他將積極配合調查或管理措施。朴恩惠經紀公司先前表示，已經接受粉絲道歉不會提告，但提醒粉絲之後不要再有類似越界行為發生。

