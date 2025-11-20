韓籍啦啦隊第一人！南珉貞挑戰台語歌、中文RAP 苦練過程曝光：為了公益會更認真努力

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

富邦悍將韓籍啦啦隊南珉貞在今年開始全力投入在台灣的工作，多次在表演中展現自己的中文能力。先前在富邦悍將的賽後演出，與應援團長Travis獻唱〈只對你有感覺〉，2人甜蜜互動成為討論的焦點。16日她受邀紅白明星公益賽的開場表演，又挑戰從未挑戰過的台語歌曲〈世界都看見〉，展現對台灣的熱愛，她昨天也發布影片向大家分享練習的過程。

南珉貞16日她受邀紅白明星公益賽的開場表演，又挑戰從未挑戰過的台語歌曲〈世界都看見〉。（圖／翻攝自南珉貞FB）

影片中，南珉貞除了要學習台語歌詞，也要初次體驗中文饒舌，讓她在練習時充滿困難，苦喊「我現在徹底輸給了自己」，但也看出珉貞在練習時的認真和付出。她也在影片中對自己喊話，「這不是公益活動嗎？所以就算再難，為了公益我會更認真努力」，也強調之後會準備很多新的挑戰，請大家多多支持。

影片發布後，許多網友在留言區鼓勵珉貞：「真慶幸自己有在現場看到」、「看到背後的努力真的好感動」、「非常佩服珉貞的敬業精神」、「不愧是最Local的台妹小南」。

