韓籍啦啦隊長朴昭映「9成激似」日本AV女神！撞臉網驚呼：根本雙胞胎

娛樂中心／綜合報導

南韓三星獅人氣啦啦隊長朴昭映同時也是桃氣女孩成員之一。（圖／翻攝自桃氣女孩IG）

南韓三星獅人氣啦啦隊長朴昭映（박소영）近日意外登上台灣網路熱搜，原因竟是被網友發現，她外型神似日本AV女神瀨戶環奈（Seto Kanna），相似度竟然高達9成，兩人對比照在論壇瘋傳，引發大批網友討論。

網友發現日本AV女神瀨戶環奈與朴昭映外貌相似度極高。（圖／翻攝自劇照）

有網友在PTT表特版貼出，朴昭映以及瀨戶環奈的照片進行比對，除了兩人不僅同為俐落短髮造型，精緻五官輪廓也極為相似，尤其是大眼睛與帶著弧度的甜笑，被形容「根本同一個模子刻出來」。貼文曝光後迅速引發留言潮，不少人直呼「不寫名字真的分不出來」、「眼睛都一樣會笑」、「這根本是啦啦隊版瀨戶環奈」，甚至有人眼誤差點認成同一人。

朴昭映（右）、瀨戶環奈（左）。（圖／翻攝自朴昭映、瀨戶環奈IG）

不過討論串中也有網友理性分析，認為兩人臉部比例、鼻樑線條與下顎輪廓確實神似，不過氣質仍略有不同。然而相似度之高，仍讓不少人敲碗兩人有機會「夢幻同框」，話題持續延燒。

朴昭映（左）意外撞臉瀨戶環奈（右）網友更直言有９成相似。（圖／翻攝自IG @sy030_905、setokanna_ IG）

現年25歲的朴昭映，過去曾在南韓多支職棒與職籃啦啦隊效力，擁有豐富場邊應援經驗，憑藉標誌性的「愛笑眼睛」與穩定台風讓她有「笑眼女神」封號。2025年她正式來台加盟桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，迅速融入台灣應援文化，無論在賽場上的活力演出，或在社群平台分享生活點滴，都吸引大量球迷關注。

瀨戶環奈（左）與朴昭映（右）臉蛋有諸多相似之處。（圖／翻攝自IG @sy030_905、setokanna_ IG）

此次「撞臉」話題意外再度翻紅，讓朴昭映關注度水漲船高。從韓國啦啦隊長到台灣球場女神，如今又多了一個「啦啦隊版瀨戶環奈」的稱號，是否會因此帶來更多跨界關注，外界也相當好奇。

