韓籍女神來台發展氣質變了！韓網點3文化：是不是有魔法

娛樂中心／楊佩怡報導

自韓急啦啦隊女神李多慧2023年來發展後，在台灣掀起的「多慧旋風」至今熱度不減，更意外帶動中職球團紛紛網羅外援，成為新一代指標性人氣成員。AI女神李珠珢也來台加盟富邦，與另外兩名韓援李雅英、南珉貞組成三本柱，再度掀起一波韓援熱潮。近期，隨著新一波的高人氣韓籍女神紛紛加盟來台，引發韓網熱議，有人發文表示這些啦啦隊女神到了台灣之後，1轉變讓網友都驚呼「台灣是不是有魔法」。





韓籍女神來台發展「氣質大變樣」！韓網分析「3文化」驚呆：是不是有魔法

李多慧來台發展後，掀起一波韓式應援潮。（圖／翻攝自李多慧IG）

廣告 廣告

近日在韓國論壇「The Qoo」上，有網友以「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」為題發文，貼文中表示，在台灣發展的韓籍啦啦隊員，自從搬到台灣後，氣質整個變的不一樣，從過去高冷的「專業偶像」轉變為自然、親切、且極具互動性的形象，讓不少韓國網友驚呼「真的像換了一個人」。

韓籍女神來台發展「氣質大變樣」！韓網分析「3文化」驚呆：是不是有魔法

李珠珢（右）也來台加入富邦，與李雅英（中）、南珉貞（右）組成韓籍三本柱。（圖／翻攝自IG＠minjeong_w_）

分析普遍認為，這種「性格鬆綁」現象與台灣的文化氛圍緊密相關。台灣職棒環境極度強調娛樂性與球迷互動，啦啦隊員與球迷的距離拉近，更像朋友而非遙不可及的偶像。此外，台灣崇尚真實、即興的綜藝文化，也促使韓籍成員卸下包袱，展現出更為真實的個人魅力。除了文化影響，夜市美食也被視為「解放關鍵」。成員們的飲食習慣從嚴苛的「雞胸沙拉」轉變為對滷肉飯、珍珠奶茶的熱愛，被韓網笑稱這是「味蕾帶來的快樂革命」。

韓籍女神來台發展「氣質大變樣」！韓網分析「3文化」驚呆：是不是有魔法

近年來越來越多韓籍啦啦隊女神加盟來台應援。左起李晧禎、趙娟週、睦那京、權喜原、金渡兒。（圖／翻攝自IG）

在語言互動方面，韓籍女神們積極學習中文與台語，不僅是為了與球迷交流，更因此掌握了「真假」、「超扯的」、「洗勒哈囉」等台式口頭禪，讓韓國網友大讚「太可愛了」。韓國網友總結，台灣的獨特魅力並非改變了她們的本質，而是提供了一個讓她們能真實、快樂、自由發光的舞台。

韓籍女神來台發展「氣質大變樣」！韓網分析「3文化」驚呆：是不是有魔法

不少網友直言夜市美食是讓韓籍女神們氣質轉變的其中原因。（圖／民視新聞資料照）









原文出處：韓籍女神來台發展「氣質大變樣」！韓網分析「3文化」驚呆：是不是有魔法

更多民視新聞報導

李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人

范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」

范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失

