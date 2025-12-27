韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
記者王培驊／綜合報導
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。
貼文曝光後，立刻湧入大量網友留言關心，不少人笑說她的反應「完全台灣人化」，紛紛留言表示「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文」、「地震來先發文，台灣人無誤」、「這已經是來台灣遇到的第二次大地震了」、「地震後先發文，越來越像台灣人」、「這發文方式也很台灣」，還有粉絲暖心安慰她「別怕，妳有阿崔保護妳」。
不只網友關心，南珉貞的經紀人也稍早回應，透露包含她在內的多名韓籍啦啦隊成員都被突如其來的地震嚇到，但所幸人都平安，「晧禎跟小南都嚇壞了，不過兩人都沒事」。
事實上，南珉貞去年4月才在來台不久時，遇上花蓮發生的芮氏規模7.2強震，當時她素顏受訪坦言心情受到很大影響，直呼那是人生第一次經歷地震，還形容震動強烈到「像房間旋轉了360度」，更半開玩笑地驚喊：「我當下還想說『在台灣第一天上班怎麼辦』，原來我會在台灣死啊！」如今再度遇上強震，也讓粉絲格外替她捏一把冷汗。
更多三立新聞網報導
朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅
劉宇寧爆紅後沒拍戲！遭疑升咖只接一番戲 他霸氣回：我不靠番位來證明
王ADEN曾被老師嫌棄「是音癡」！能出道全靠父母 他質疑：這也能紅嗎
韓影后剛和男星傳緋聞！「日本同遊神秘男」被拍 目擊人：整路又摸又抱
其他人也在看
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 8
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 129
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 79
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 11
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 42
李聖傑慶功宴訪問突大地震！當場嚇到看傻眼 差一點拔腿就要跑
藝人李聖傑在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會，而今天為第二天最終場，沒想到慶功宴訪問時，突然遇到大地震，全場突然都看傻眼，而李聖傑也是當場呆住，沒想到會遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，都被大地震給嚇到，也差點就拔腿要跑。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 10 小時前 ・ 4
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 11
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
「90年代女神」楊采妮51歲素顏曝光！齊肩長髮配甜美笑容，小紅書生活照美到像大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 3 天前 ・ 5
劉泰英新書爆他「太貪害到柯文哲」！沈慶京聲明反轉劇情：作者亂寫劉也受害
台北地院審理京華城等案，24日全案辯論終結，將於明2016年3月26日宣判，台北地檢署（北檢）檢察官表示，時任台北市長柯文哲犯後態度不佳、以髒話辱罵檢方、聲稱受政治迫害等，建請判處28年6月。高齡近90歲的前「國民黨大掌櫃」劉泰英在新出版的回憶錄中大爆政壇秘辛，更點名威京集團主席沈慶京太貪，以至於牽連柯文哲，沈慶京對此26日在臉書以「存好心 說好話 做好事」......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 19
二寶出生不到2個月頻送醫！祖雄崩潰大讚台灣醫療健保：最安心的靠山
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，11月迎來二寶兒子「季季」，25日他透過IG首度公開兒子正面萌照，透露近2個月大的季季接連受感冒、流鼻水及腸絞痛苦楚，夫妻倆每天必須清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，這陣子心力交瘁，祖雄嘆道，「真的很感謝台灣的醫療制度，健保卡，是我們最安心的靠山。該準備的保險，我們也都一一補齊，只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 14
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 8