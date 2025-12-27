韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人

記者王培驊／綜合報導

南珉貞地震嚇到先發文，被網友笑稱「已經變成台灣人」。（圖／翻攝自IG）

昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。

貼文曝光後，立刻湧入大量網友留言關心，不少人笑說她的反應「完全台灣人化」，紛紛留言表示「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文」、「地震來先發文，台灣人無誤」、「這已經是來台灣遇到的第二次大地震了」、「地震後先發文，越來越像台灣人」、「這發文方式也很台灣」，還有粉絲暖心安慰她「別怕，妳有阿崔保護妳」。

廣告 廣告

不只網友關心，南珉貞的經紀人也稍早回應，透露包含她在內的多名韓籍啦啦隊成員都被突如其來的地震嚇到，但所幸人都平安，「晧禎跟小南都嚇壞了，不過兩人都沒事」。

事實上，南珉貞去年4月才在來台不久時，遇上花蓮發生的芮氏規模7.2強震，當時她素顏受訪坦言心情受到很大影響，直呼那是人生第一次經歷地震，還形容震動強烈到「像房間旋轉了360度」，更半開玩笑地驚喊：「我當下還想說『在台灣第一天上班怎麼辦』，原來我會在台灣死啊！」如今再度遇上強震，也讓粉絲格外替她捏一把冷汗。

更多三立新聞網報導

朱孝天失控「微博竟漲粉1萬」！商業報價超驚人 狂被酸：黑紅也是紅

劉宇寧爆紅後沒拍戲！遭疑升咖只接一番戲 他霸氣回：我不靠番位來證明

王ADEN曾被老師嫌棄「是音癡」！能出道全靠父母 他質疑：這也能紅嗎

韓影后剛和男星傳緋聞！「日本同遊神秘男」被拍 目擊人：整路又摸又抱

