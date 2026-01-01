韓籍女神台灣跨年初登場「全等她開口」訪問遭主持打斷！她發聲回應了

娛樂中心／綜合報導

味全小龍女韓籍女神金娜妍首度在台跨年演出。（圖／翻攝自IG @naaa_.y）

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」於凌晨落幕，晚會主持人為吳姍儒、黃豪平、夏和熙與DJ圓圓（陳怡吟），怎料DJ圓圓在介紹啦啦隊小龍女時，台上的韓籍啦啦隊女神金娜妍還沒介紹完，正準備接話時，突遭DJ圓圓插話打斷，遭網友們罵爆，而稍早金娜妍也發聲了。

DJ圓圓（左）訪問環節時打斷金娜妍（右四）訪問自顧自提及自己的事。（圖／翻攝自台北市政府臉書）

昨晚跨年上場的小龍女包括賴可、馬妹等人，還在台上帶來驚艷的單曲「CRUSH」，同時這也是金娜妍首度在台度過跨年表演，她事後在社群IG比愛心貼文表示「2025年最後一個舞台也完成了，謝謝這一年來愛我的所有人，明年也一起幸福吧！」

廣告 廣告

金娜妍當下表情錯愕，稍早也在底下以韓文留言直說「沒關係」。（圖／翻攝自台北市政府臉書）

然而事實上，在表演當下金娜妍還沒開口自我介紹，突然就插話忙著宣傳自己「哈囉，因為其實去年圓圓在球季的時候，有到我們味全主場去主持…」連另一位主持夏和熙打pass也無視，事後圓圓在網上遭罵爆「是要趕火車是不是，到底有什麼毛病」、「都還沒介紹完就搶話 是有多急」、「人家是外國人欸，禮貌沒有？」、「沒禮貌就算了，她的IG已經被噴得一塌糊塗，但她仍持續裝死不道歉」、「為什麼打斷表演者的介紹？」、「有沒有尊重別人啊？」

對此，DJ圓圓稍早也社群貼文致歉：「因為視角及距離關係，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節，在此和未介紹到的小龍女致歉，我一定會大力宣傳你們的新作品，也謝謝球迷朋友的指正」。金娜妍則在社群threads底下留言「沒關係。」

更多三立新聞網報導

台東跨年為何封神？阿妹當總導演親自盯場 春風嗨揭內幕：喝到凌晨4點

最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了

24歲男偶像高鐵站當眾失控暴走 「抓粉絲頭摔手機」影片曝光

曹西平生前掀黑幕！曝消失演藝圈真相 點名開撕女歌手虛偽假面

