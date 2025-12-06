韓籍女神徐賢淑「在台灣遭詐欺」整整20次？感嘆：這才是真正的台式洗禮

娛樂中心／綜合報導

韓籍女神徐賢淑外型亮眼在台韓擁高人氣，被譽為韓國第三代代表隊長級人物。（圖／攝影龐文宏提供）

韓籍啦啦隊女神徐賢淑（서현숙）外型亮眼甜美，在韓、台都擁有高人氣，被譽為「韓國第三代啦啦隊代表隊長級人物」目前仍是KBO韓職名門斗山熊現役隊長，今年10月更正式加盟 T1 台啤永豐桃園雲豹啦啦隊「電豹女」，聲勢持續攀升。近日她驚呼自己在台灣「竟然被詐欺」，一度讓粉絲嚇得以為她遭到不法分子盯上，然而網友一看全笑歪。

徐賢淑近日在社群Instagram 上傳一段影片，只見她在台灣超市外的夾娃娃店前，全神貫注操作搖桿，她先自信喊道：「要從頭的方向抓才對！」然而機台絲毫不賞臉，接連彈走她瞄準的企鵝Pingu玩偶。隨著一次次失敗，她語帶無奈表示「賢淑姬要生氣囉」，不久甚至直接跳出「失敗」。接著竟又連續夾失敗約18次。

徐賢淑夾娃娃連續失敗18次，讓她超傻眼。（圖／翻攝自韓妞安妞YouTube）

徐賢淑夾娃娃到第20次才成功，氣得指著娃娃機台喊「詐欺」。（圖／翻攝自韓妞安妞YouTube）

努力到最後，第20次夾爪終於成功把企鵝娃娃送出口，徐賢淑無奈喊出「詐欺！」彷彿受害者般指著機台控訴，激動揮舞戰利品，邊笑邊重複說：「很氣！所以要講三次！」並補上一句抱怨小隻的Pingu比起另一旁的戰利品水豚君「卡皮巴拉」CP值還低：「這是邪惡的機器！它比你還貴耶！」

影片曝光後，網友湧入留言區笑稱「在台灣被娃娃機教訓是正常流程」、「20次算客氣的，這不是詐欺，是台灣文化體驗」、「隊長正式學會台式挫折教育」。也有粉絲安慰她：「至少最後有成功！企鵝好可愛」、「你生氣的樣子更可愛啦」。

