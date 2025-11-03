韓籍女神朴昭映、金佳垠「Peach Girls 17桃氣女孩」初登場！20位女孩創聯盟最強陣容

辣度破表！桃氣女孩空降球場（左）韓籍女神朴昭映、（右）金佳垠、（中）舞蹈總監陸筱晴正式亮相。照片提供：影響力動能

桃園雲豹飛將職業排球隊啦啦隊「Peach Girls 17桃氣女孩」正式亮相，在萬眾矚目下完成隊史首次主場應援演出。由啦啦隊總監陸筱晴率領，包含韓國人氣啦啦隊朴昭映與金佳垠在內共20位成員，穎樂、禹菡、羽娜、廷廷、草莓、邦妮、蔓妮、宛宛、和琪、甜心、Nia、仔仔、詩函、茉莉、瑄瑄、艾麗、一瓶、楊婕，以最甜美的笑容與最熱血的舞台演出，掀起全場粉紅旋風。無論是人數規模或表演內容，桃氣女孩都以「聯盟之最」的氣勢登場，為本季職業排球注入嶄新的娛樂能量。

「Peach Girls 17桃氣女孩」現場還舉辦「啦啦隊粉絲擊拳與合照會」，讓球迷能近距離與喜愛的桃氣女孩互動。活動現場氣氛熱烈，展現粉絲對桃氣女孩的高度支持與喜愛。雖然桃氣女孩是聯盟中成軍最晚的啦啦隊，但在短短三週內，筱晴總監帶領21位女孩完成從編舞、練習到正式登場的所有任務。每位成員都以專業與毅力克服重重挑戰，只為讓觀眾看到最完美的表演。筱晴總監表示：「三週的備戰雖然艱辛，但看到現場滿場的掌聲與歡笑，一切努力都值得。」

接下來桃氣女孩將於11月8日與9日再度登場，持續在中原大學主場為桃園雲豹飛將應援。第二週賽事亮點則是「雙垠」組合──朴星垠與金佳垠將首次同台登場，勢必再度引爆粉紅旋風。桃氣女孩將以滿滿甜度與專業度，用熱情舞動每一場比賽，邀請所有球迷一同進場，感受桃園主場的最強應援能量。

桃氣女孩聯盟最強！（中）執行長陳家奇、舞蹈總監陸筱晴率 20位絕美天使降臨。