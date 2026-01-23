韓籍女神看國片練習中文 發文「100趴」直接認證台灣人

朴旻曙看國片練習中文，發文認證台灣人無誤。（圖／IG@_min_go）

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍女神朴旻曙（Mingo）來台2年多，憑藉清新外型及甜美個性圈粉無數，為了與台灣粉絲更親近，曾表示學習中文的決心。近日她就在社群透露，趁工作休息空檔，到電影院觀賞台灣電影，沒想到發文後引來網友認證「是台灣人」。

Mingo日前在社群發文，表示趁休假待在台灣的時間，第一次到電影院看台灣電影，還詢問這樣的行為「是不是已經快變成台灣人了？」不過，她的中文能力仍有進步空間，於是她自我喊話：「雖然還沒辦法完全聽懂，但直到能夠100趴聽懂的那天，我會繼續努力的！」

朴旻曙趁放假到電影院觀賞台灣電影。（圖／Threads@_min_go）

另外，她也附上看電影的照片，得知她看的是才剛票房破億的《陽光女子合唱團》，更擔心自己會看到落淚，特別準備了衛生紙，事前功課做得很充足。而貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，「一定可以的，加油」、「會說100趴，是台灣人無誤」、「光是那包衛生紙我就認同你是台灣人了」、「不知道Mingo有沒有哭」、「下次就換Mingo拍電影了」、「Mingo是韓文很好的台灣人」。

其實Mingo分享過學習中文的模樣，除了聽、說、讀，她也練習寫中文字，看見她擺著一本「筆順練習簿」，一筆一劃慢慢地寫，還會用韓文標註單詞發音，相當認真。然而，她寫到有些疲憊時，便自我調侃，「一學習就餓了…但還是要加油」，吸引許多粉絲給予她鼓勵。

