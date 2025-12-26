韓籍女神睦那京台北首度一日店長 認「是咖啡控」1天得喝3杯咖啡！

娛樂中心／蕭翰弦報導

韓籍女神睦那京首度在台擔任咖啡店一日店長。（圖／耐特行銷提供）

韓籍啦啦隊女神睦那京（목나경）來加入發展後人氣逐漸升溫，正式加盟PLG職籃啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」後，今（26）日她迎來人生第一次在臺灣擔任「一日店長」，活動於台北市咖啡店舉行，現場湧入上百名粉絲朝聖，店外排隊人潮一路延伸，場面相當熱鬧，也讓她直呼「第一次在臺灣感受到這麼近距離的支持」。

現場擠進上百位粉絲只為一睹睦那京親切的一面。（圖／耐特行銷提供）

為了一睹女神風采，許多粉絲一大早就到場等候，甚至還有人在前一日晚間六點便提前排隊，只為提前取得入場資格。主辦單位於活動開始前依序發放號碼牌，現場秩序良好，粉絲熱情滿滿。酷愛咖啡的她大方透露，「我一天要喝3杯咖啡，而且一定要冰的。」她不好意思笑說，在韓國如果喝熱咖啡，會被認為是老年人的習慣。

睦那京專心學習泡製咖啡的步驟。（圖／耐特行銷提供）

睦那京現場以輕鬆又不失甜美的造型現身，將長髮低低綁成丸子頭，幾縷瀏海自然垂落，臉上帶著清透妝感，顯得親切又有鄰家感。這也是睦那京首次來台參與公開活動，她表示對於台灣粉絲展現的熱情感到相當驚喜：「即使語言不完全相通，但能感受到大家滿滿的支持，真的很感動。」

睦那京坦言自己是咖啡控一日要喝3杯冰咖啡。（圖／耐特行銷提供）

睦那京身穿白色一字領上衣微露性感香肩，外搭深色牛仔圍裙，肩線微微滑落，舉手投足間流露自然性感，與咖啡吧檯的工業風背景形成有趣對比。活動中睦那京親自站上吧檯，從拿杯、裝飾到遞飲料全程參與。眼神不時望向圍在吧檯前拍照的粉絲，氣氛宛如小型見面會。睦那京在製作飲料時，竟偷偷把飲料上方的糰子吃掉，隨後露出「被抓包」的可愛表情，讓現場瞬間爆笑，也直接坐實她私下「貪吃系女神」的形象。



她拿著麥克風簡短致詞後，神情專注雙手自然垂放在吧檯邊緣，在滿牆咖啡器材中忙裡忙外，現場粉絲們手機、相機高舉，幾乎每個瞬間都完整記錄。活動結束後，不少粉絲仍意猶未盡，有別於平常女神般氣勢，紛紛表示「比想像中更親切」、「完全沒距離感」。

