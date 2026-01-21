韓籍女神約會被拍！廉世彬兼當首爾導遊「貼臉自拍」畫面曝光
〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿最萌吉祥物「猿氣」悄悄出差，這回目的地直飛韓國首爾，肩負行程高度保密的「神秘任務」。日前一落地，猿氣就在下雪的機場外現身，拖著印有 Rakuten Monkeys 的行李箱、圍上灰色圍巾帥氣擺拍，整個畫面宛如偶像劇場景，還不忘笑說自己是「裴猿俊」，可愛指數爆表。
其實這並非猿氣第一次造訪韓國，先前就曾進行過交流行程。這次再度踏上首爾，他一下飛機便沉浸在雪國浪漫氛圍中，一邊欣賞雪景、一邊探索市區，前往景福宮觀光。不過因規定限制，猿氣無法入內，只能乖乖在門口拍照留念，畫面曝光後讓粉絲笑說：「誰敢想像有一天打開社群，會看到猿氣的觀光照。」猿氣不忘立刻在社群平台向「樂天女孩」韓籍成員廉世彬隔空喊話：「我來找你了！」讓粉絲們瞬間嗅到甜甜的互動預感。
果不其然，隔天猿氣就真的約出廉世彬，展開一場「吉祥物」和「女神」的首爾約會。廉世彬不僅化身專業導遊，貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮，兩人貼臉自拍、在街頭合體跳短影音，互動自然又可愛，吸引不少路人側目，也讓粉絲直呼被療癒。
