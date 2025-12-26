韓籍女神聖誕照美瘋了！邊荷律一彎腰低胸「長輩失守」網暈船：童話女神

娛樂中心／綜合報導

邊荷律是啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自IG @yuling34）

中信兄弟啦啦隊女神邊荷律於聖誕節前夕再度掀起話題。來台發展超過一年，向來以甜美外型與自然不做作的「土撥鼠」個性圈粉無數，聖誕夜晚間於社群平台釋出一組應景美照，短短時間內湧入飆上5萬人按讚，留言區更是一片暴動。

照片中，邊荷律站在佈置華麗的聖誕樹前，滿樹金色球飾與暖黃燈光交織，宛如童話場景。她身穿白色小禮服，馬甲式剪裁勾勒出纖細腰線，蓬裙自然散開，在燈光下閃著細緻光澤。她微微彎腰、豐滿低胸爆乳遮不住，動作俏皮卻不造作，既像在向鏡頭打招呼，又彷彿請出長輩放大絕。

鏡頭拉近時，邊荷律的神情同樣成為焦點。邊荷律留著柔順的大波浪長髮，瀏海下的雙眼清澈明亮，嘴角帶著淡淡笑意，表情介於羞澀與自信之間。側身回眸的瞬間，她微張雙唇、眼神帶光，讓不少粉絲直呼「這根本是迪士尼公主走出來」。背景鋪陳的白色裝飾猶如雪地，搭配整體燈光氛圍，使畫面更顯夢幻。

她在貼文中僅簡單寫下「我喜歡聖誕節」，卻成功引爆粉絲想像空間。留言區湧入大量讚美聲浪，「白雪公主本人」、「比聖誕樹還耀眼」、「今年最犯規的聖誕照」等評論不斷，連多位啦啦隊成員與藝人好友也現身按讚。

事實上，邊荷律私下以「吃貨」形象著稱，對台灣小吃情有獨鍾，卻仍維持嚴格的飲食與運動計畫。她先前透露已成功減重4公斤、體脂也明顯下降，整體狀態更加緊實。她也曾分享，來台後感覺自己變得更努力，無論在應援或生活上都希望帶給大家正能量。

