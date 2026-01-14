韓籍女神迷上台灣宵夜 高佳彬與廉世彬「同房一夜」變好友

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦女孩廉世彬近日參加「Cheer Up」女孩快閃盛典，在韓國關係要好的高佳彬近期也來台發展，開始應援活動。兩人私下也經常碰面，在「Cheer Up」上一起排練短影音時，互動可愛且默契十足。

高佳彬透露，兩人是在2023年初於起亞虎隊認識，之後轉隊，有一天她們意外住進同一間飯店房間，「那天晚上發現彼此個性非常合，就慢慢變成好朋友。」

被問到日常相處誰比較像「姐姐」？比廉世彬大一歲的高佳彬說：「會看事情而有不同的角色，像是來到台灣不熟悉的地方，廉世彬比較像姐姐。」

高佳彬笑說，不久前一起接受媒體訪問，期間彼此說的話不停戳對方笑點，害得兩人笑到停不下來，最後是經紀人出面提醒「不要再笑了」才打住。

高佳彬說，她們喜歡吃的東西也很類似，「最近很愛炸雞配泡麵，非常喜歡這個組合，在台灣的夜晚都吃這個。」

談到對廉世彬的印象，高佳彬形容，廉世彬是「可愛、很像很可愛的小狗以及葡萄。」她解釋因為世彬最近的頭髮是紫色，所以很像葡萄。而高佳彬則把自己歸類為「很像小狗、樂觀、笑眼」，展現開朗又親和的性格。

