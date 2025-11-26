韓籍女神遭經紀人鹹豬手！廉世彬崩潰求診身心科

今年3月才與河智媛、禹洙漢組成「樂天韓援三本柱」風光來台的廉世彬，在與樂天桃猿洽談明年續約之際，爆出遭受韓籍黃姓經紀人長期騷擾的消息。

根據知情人士透露，該名韓籍黃姓經紀人在工作場合毫無男女肢體界線，只要廉世彬出席活動或現身球場，黃男便會近距離緊貼，進行有意無意的肢體碰觸。部分球迷也曾注意到這個異常現象。然而在私下相處時，黃男的行為更加變本加厲，甚至對廉世彬毛手毛腳。廉世彬雖多次反映，但黃男置之不理依然故我，導致她只能強忍身心不適，最終需要尋求身心科協助。

台籍經紀公司負責人高偉凱上個月曾在社群平台發文，雖未指名道姓，但內容包括「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態」「公司被你煩到所有人都要去看醫生」「合約到期我不會續約」「離台灣遠一點」等字眼，如今對照本次事件，顯然就是在指涉此事。

體育圈消息來源指出，黃姓經紀人自2024年起在台經營韓籍啦啦隊經紀工作，最初與中信兄弟合作，旗下包括邊荷律、李丹妃等成員。然而沒多久就傳出讓女孩們感覺不舒服的消息，幾個月後便遭解約。雖被中信兄弟趕出球團，但因事件未對外公開，黃男又陸續簽下金娜妍、朴善珠在台合約，結果同樣出現騷擾問題，負面評價在台灣職棒各隊傳開。

23歲的廉世彬原本懷抱歌手夢，去年被台灣經紀人相中決定來台發展。當時父母擔心詐騙極力反對，她花了兩週說服家人才如願來台。來台不到一年，廉世彬以甜美外型深受粉絲喜愛，今年4月更創下連續8場未休息的紀錄，替生病的好友禹洙漢頂替上陣。7月中旬，樂天三本柱在大巨蛋開設韓式料理快閃店，總營業額突破200萬元，成為最吸金的啦啦隊成員代表。

由於廉世彬在台灣的合約涉及樂天球團、台灣經紀與韓國經紀三方，能否順利續約的關鍵在於解決與韓方合約到期的問題。此次性騷擾事件的爆發，讓續約談判增添複雜變數。

