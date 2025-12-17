韓籍女神「家人」突倒送醫！徐賢淑崩潰求救「心包積水」急喊發文：拜託

娛樂中心／綜合報導

韓籍女神徐賢淑外型亮眼在台韓擁高人氣，被譽為韓國第三代代表隊長級人物。（圖／攝影龐文宏提供）

韓籍啦啦隊女神徐賢淑（서현숙）外型非常亮眼甜美，被譽為韓國第三代代表隊長級人物，她目前仍是KBO韓職勁旅斗山熊的現任啦啦隊隊長，於今年10月正式加盟台啤永豐桃園雲豹啦啦隊「電豹女」，場內應援、場外活動邀約不斷，是許多球迷心中的人氣女神。然而，近日她卻在社群平台突發求助訊息，透露「家人突發緊急狀況」，讓粉絲瞬間揪心。

徐賢淑今（17日）在 IG 限時動態以韓文緊急發文，內容寫道：「狗狗突然倒下！心包積水了，請告訴我哪家醫院治療得好，很急，拜託了。」同時標註地點表示，不論是富川、仁川或蠶室一帶都可以，只求能盡快找到專業醫療協助。貼文語氣急切，明顯可見她當下情緒相當慌亂。

徐賢淑在 IG 限時動態以韓文發文，急求醫院治療。（圖／翻攝自IG @seo_hsss）

據悉，心包積水屬於相當危急的症狀，若未即時處理，恐影響心臟功能甚至危及生命。徐賢淑並未多做說明，然而短短幾行文字已讓外界感受到她對「家人」的焦急與無助。貼文曝光後，不少韓國與台灣粉絲紛紛轉發協助，留言提供動物醫院資訊，希望能替她爭取黃金救援時間。

目前徐賢淑尚未更新後續狀況，不過她向來給人陽光、活潑的形象，鮮少公開平台展現脆弱一面，這次罕見發出如此緊急的求助訊息，也讓粉絲見到她私下重情重義的一面。對她而言，寵物不只是陪伴，更是如同家人般的重要存在。粉絲也紛紛鼓勵她，期盼這位人氣女神能早日傳來平安的訊息。

