韓籍女神「最頂三本柱」來了！超犯規泳裝辣照曝光 這1天首合體掀搶票

娛樂中心／綜合報導

台灣韓籍啦啦隊再度掀起顏值震撼彈，職籃PLG洋基工程籃球隊近日正式宣布第三名韓籍成員到位，來自南韓職棒樂天巨人啦啦隊、被粉絲封為「啦啦隊IU」的崔洪邏確定加盟後，與先前公布的睦那京、李素敏合體，成為話題度爆表的全新韓籍「洋基三本柱」。名單一出，球迷社群瞬間洗版，該陣容堪稱顏值天花板「最頂三本柱」。

先前洋基工程徵選活動，睦那京表演性感辣度破表。（圖／翻攝自IG @youngkeygirls_official）

台灣體壇正式邁入「韓援2.0」3位韓籍啦啦隊女神的生活照也相當受注目，只見人氣女神睦那京一組雜誌宣傳照，她身穿皮革風格外套加上超短緊身褲與高筒靴，坐姿前傾、修長大腿線條一覽無遺，冷豔氣場與舞台感瞬間拉滿。

廣告 廣告

李素敏（左起）、睦那京、崔洪邏生活日常辣照曝光。（圖／翻攝自IG @neck_na_a／_s._.s_0／eluhwa）

崔洪邏則走截然不同的甜酷路線，帶點慵懶的少女氛圍吸睛，微捲短髮、露肩白色上衣與層次穿搭，搭配略帶靦腆卻直視鏡頭的表情，呈現鄰家感與時尚感並存的風格。李素敏則走截然不同的甜酷路線，一身黑色系穿搭登場，超貼身短版上衣露出纖細腰線，搭配深色牛仔褲與自然披落的長直黑髮，鏡頭前微微側身自拍，眼神溫柔帶著自信光芒，藏著冷冽吸引力。

李素敏（左起）、睦那京、崔洪邏泳裝辣照釋出。（圖／翻攝自IG @neck_na_a／_s._.s_0／eluhwa）

此外，3女神的泳裝照也搜出，李素敏站在戶外無邊際泳池中，她身穿白色系泳裝，水浸至胸口位置。外層搭配一件半透明、輕薄材質白色罩衫，濕水後貼合肌膚線條，營造出柔和帶點朦朧的視覺層次。睦那京則站在沙灘上，身穿黑白撞色的運動風比基尼上衣，搭配白色運動短褲，陽光健康的活力性感，可說是「運動女神」代表。崔洪邏身穿藍白條紋的兩件式泳裝，色調清爽，坐臥在泳池畔的躺椅上，短版黑髮搭配瀏海，「鄰家女神」氛圍感十足。

3人的畫面視覺衝擊力倍增，從甜美、冷豔、清新，各自不同風格拼湊出極具完整性的「女團級」畫面，難怪被球迷稱為顏值外貌「最頂三本柱」。隨著3位韓籍成員全數到齊，洋基女孩也展開集訓，預計在球隊成軍後的首個主場週正式亮相，倒數時間落在12月27日（六）至28日（日）於新竹市立體育館合體。屆時不僅球迷將期待更完整的舞台，被外界看好，將再次拉高韓籍啦啦隊的討論新高度。

更多三立新聞網報導

TWICE香港場全黑上台！子瑜溫柔中文悼念火災：希望大家都平安

李炳憲入圍金球影帝！將正面對決李奧納多、甜茶 寫下韓國影壇首例

朴寶劍成功解鎖人生清單！高雄騎YouBike合體惠利 同框自拍粉嗨爆

朱孝天開撕「退F4內幕」他分析觸3致命錯誤：輸給了「不懂分寸」

