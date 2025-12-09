韓籍最頂三本柱來了！3女神比基尼辣照曝光
娛樂中心／楊佩怡報導
台灣職籃P. LEAGUE+新賽季以正式開打，聯盟新軍「YKE ARK 洋基工程籃球隊」早前已先公布重磅加入韓籍啦啦隊女神睦那京、李素敏。8日更是官宣有「啦啦隊IU」稱號的崔洪邏加盟，組成韓籍三本柱，讓不少粉絲期待在球場上見到三位女神同框的絕美畫面。
睦那京力量感十足的舞蹈動作及滿分的表情管理，每每發布舞蹈影片都能引發粉絲暴動。（圖／翻攝自IG＠neck_na_a）
洋基工程籃球隊的專屬啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」，近期宣布重磅補強，邀請到三位頂級韓籍啦啦隊成員「睦那京、李素敏、崔洪邏」正式加盟。其中，來自樂天巨人、現年25歲的啦啦隊長睦那京，是台灣球迷並不陌生的面孔。她早在2025年初的台韓交流賽上，就以熱情洋溢的應援風格征服了台灣球迷。睦那京擁有模特兒等級的170公分高挑身材，氣質出眾，甚至贏得了「南韓九頭身正妹」的封號，一站上場就成為視覺焦點。
睦那京擁有170公分的身高，被粉絲封為「南韓九頭身正妹」。（圖／翻攝自IG＠neck_na_a）
另一位矚目新星是年僅19歲的啦啦隊新人李素敏，她被韓媒譽為「顏值暴徒」。李素敏憑藉清新甜美的外型和亮眼表現，在眾多新人中脫穎而出。她自2024年起陸續在韓國男籃、排球隊等擔任啦啦隊員，並於2025年轉戰韓職棒起亞虎隊後爆紅。由於她時常在社群媒體上大方展現傲人身材，被網友封為「2025最強新人」，加上親切的互動風格，人氣迅速飆升。
李素敏時常在IG上曬出火辣比基尼照，不吝嗇展現超兇身材。（圖／翻攝自IG＠_s._.s_0）
第三位女神則是有「啦啦隊IU」之稱的27歲崔洪邏，以甜美清新的外貌、酷似南韓歌手 IU 的氣質深受粉絲喜愛，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。今（2025）年2月她隨WBCQ（經典賽資格賽）來台應援時，曾被問到是否會來台發展，當時她否認。對於最終決定加入洋基的契機，崔洪邏表示：「洋基展現了很高的誠意，加上隊友睦那京的推薦，促成她決定來台發展」。如今洋基工程啦啦隊有三位韓籍女神的加盟，讓球迷粉絲們都越發期待三人在球場上合體。
崔洪邏鄰家女孩的甜美氣質吸引不少粉絲追隨。（圖／翻攝自IG@eluhwa）
原文出處：韓籍最頂三本柱將合體！「九頭身+顏值暴徒+像IU」3女神比基尼辣照曝光
