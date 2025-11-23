韓籍網紅''金針菇''領普發一萬 在南韓買廣告宣傳台灣 惹哭網友
生活中心／綜合報導
韓國百萬YouTuber「金針菇」來台10年，近期拿到永久居留證，還拍MV宣傳台灣，她甚至透露，已經領到普發一萬，但她把錢砸在南韓街頭廣告，選在外國人最多的地方，放的影片就是她幫台灣宣傳的MV，影片一出，讓台灣網友爆哭，直呼「太感動了」。
「因為永久居留證，拿到了普發一萬塊，吃大餐？逛街？」韓國百萬YouTuber「金針菇」，近期拿到台灣永久居留證，還領到普發一萬，她決定，要把錢砸在南韓。
韓籍網紅''金針菇''領普發一萬 在南韓買廣告宣傳台灣 惹哭網友（圖／翻攝自''韓勾ㄟ金針菇''YT）
韓籍YouTuber 金針菇在影片透露說，「在韓國掛一面，台灣宣傳片的廣告版，後來發現一萬塊根本不夠，所以我又努力多湊了一些」。
韓籍網紅''金針菇''領普發一萬 在南韓買廣告宣傳台灣 惹哭網友（圖／翻攝自''韓勾ㄟ金針菇''YT）
廣告一出來，讓金針菇開心到爆，她特別選在梨泰院、明洞，號稱外國人最多的地方，投放廣告，希望讓更多人看見台灣。
韓籍YouTuber 金針菇在影片說「只是希望經過的外國朋友，能因為那一眼，對台灣多一點好奇心」。
韓籍網紅''金針菇''領普發一萬 在南韓買廣告宣傳台灣 惹哭網友（圖／翻攝自''韓勾ㄟ金針菇''YT）
在南韓街頭下廣告的，就是這支影片，金針菇來台10年，找來韓籍啦啦隊女神李雅英及棒球選手張育成客串，拍MV宣傳台灣，還用普發一萬買廣告，影片一出，讓台灣網友超激動，紛紛留言說「太感動了」、「妳是不是想哭死我們台灣人」、「廣告出來的一瞬間，眼角濕濕的」、「比台灣人更愛台灣」。
原文出處：領到普發一萬！韓籍百萬網紅 梨泰願買廣告播放"宣傳台MV"
