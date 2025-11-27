韓籍義勇軍在俄烏戰爭中身亡 已於當地舉行喪禮

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國外交部官員今天表示，已確認一名在俄烏戰爭中對抗俄羅斯的韓國籍義勇軍死亡，是在5月與俄羅斯交戰時身亡，葬禮已在當地時間25日於基輔舉行，韓國領事將提供家屬協助。

根據韓聯社今天報導，韓國外交部官員今天表示，「一名作為烏克蘭義勇軍參戰而身亡的我國國民，葬禮已於當地時間25日在基輔舉行」。烏克蘭方將此韓國人的死亡消息及葬禮日程通知韓方，葬禮由當地韓國領事出席。

報導指出，雖然死者身分資料未公開，但據悉是50多歲金某，於今年5月在頓涅茨克（Donetsk）與俄軍交戰時身亡。韓國外交部官員表示，「正向罹難者家屬提供所需的領事協助」。

此外，法新社曾於25日報導一張照片，有烏克蘭軍人在覆有太極旗的棺材前下跪，並說明「士兵們正在向戰死的韓國籍義勇軍致敬」。

韓聯社報導指出，之前曾有消息指出，有韓國人以義勇軍身分參加俄烏戰爭，且部分人已身亡，這類訊息主要來自俄羅斯政府等管道，但韓國外交部當時一直表示「確認中」。（編譯：楊啟芳）1141127