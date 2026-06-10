韓籍3女神揭台粉超有錢「高鐵公車廣告全包」慶生！她激喊：我算什麼

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韓籍女神朴恩惠（左起）、李素泳、金世星接受專訪。（圖／ofiii歐飛影音平台提供）

職排「臺北伊斯特 Tokki Cutie」啦啦隊旗下韓籍成員朴恩惠、李素泳與金世星 ，近日接受專訪大玩「戳戳樂」挑戰！三位女神不僅在鏡頭前展現了超強的化學反應，更毫無包袱地分享她們在台灣生活的趣事。從不習慣自動門的方向，到捷運喝水的糗事，甚至是私下「不聊天」的超真實同居生活，都讓粉絲見識到女神們最親民、幽默的一面。



雖然已在台灣生活一段時間，但三位女神坦言仍有許多「不習慣」的地方。朴恩惠透露，台灣很多門是往外或往內打開的「推拉門」，與韓國常見的「滑動自動門」完全不同，讓她每次開門都要往後退一步，直呼現在還在適應中。



李素泳則尷尬分享，自己曾忘記台灣捷運禁止飲食的規定，不小心在車上喝了水，事後感到非常抱歉，還俏皮地對鏡頭道歉：「對不起，我是外國人，我完全不知道」。而金世星則對台灣多變的天氣感到頭大，特別是一天之內下雨又停雨的循環，讓她總是忘記帶傘出門，只能靠陽傘兼著用。

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韓籍女神朴恩惠（左起）、李素泳、金世星3人互畫對方。（圖／ofiii歐飛影音平台提供）

在形容隊友的環節中，成員間展現了驚人的「實話魅力」。金世星形容李素泳個子高、腿長，簡直就是模特兒，且個性非常活潑。相較之下，自認是內向「I 人」的世星，在家時常處於安靜狀態。李素泳爆料，她們雖然住在一起，但回家後幾乎不聊天，各自待在房間跟自己的朋友講電話。這讓主持人笑問兩個人是不是「純商業夥伴」，李素泳開玩笑認同「我們都是商業夥伴」，隨後才感性澄清：「我們是家人，真正的家人啦！」。



關於理想型，三位女神也有著截然不同的取向。朴恩惠大方點名韓國男神姜棟元，但強調私下更看重男生的善良、溫柔與幽默感，甚至笑稱：「我喜歡臉長得很有趣的人」。李素泳則偏好身高高、身材好且貼心的男生，並指名演員朱智勛是她的目標,。有趣的是，在「二選一」難題中，李素泳選擇「帥氣但木訥的人」，理由竟然是因為自己話已經太多了，希望另一半能安靜聽她說話，笑翻全場。

韓籍女神私下同居竟互不理睬，李素泳笑認：回家就變陌生人。（圖／ofiii歐飛影音平台提供）

談到粉絲的熱情，三位女神語氣充滿感謝。金世星回憶起今年生日剛好有球賽，粉絲特別為她舉辦了生日派對，讓她極為感動,。朴恩惠則對台灣粉絲的財力與心意感到震撼，透露粉絲竟然在高鐵車站與公車上買廣告為她慶生，讓她驚呼：「我算什麼，居然為我做到這種程度！」。李素泳則被粉絲一句「無論妳做什麼我們都支持妳」深深打動，認為這份跨越國界的認同與支持，是她來台灣發展最大的動力。



在訪談最後的繪畫挑戰中，女神們的「畫功」再度引起熱議。李素泳畫朴恩惠時，原本想畫出漂亮的笑容，結果不小心把法令紋畫得太深，自嘲「畫成老奶奶了」，僅獲得朴恩惠給出的 80 分。金世星則被李素泳抗議畫得「沒有肩膀、沒有手」，甚至還特別強調了李素泳「髮質亂亂的」特徵。而朴恩惠則發揮搞笑個性，神還原了金世星的「兔系臉孔」，畫了一隻閃亮大眼的粉紅小兔，展現出成員間深厚的情誼。專訪最後，三位女神也特別提醒粉絲，下個賽季一定要進場支持她們，並邀請大家收看 ofiii 專訪來抽取珍貴的簽名禮物。

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