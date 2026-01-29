韓粉把握機會！韓國瑜辦見面會 加印兩千份特別版春聯限量索取

立法院長韓國瑜先前發放「馬上幸福」春聯，吸引民眾瘋搶，他今（29）日宣布將舉辦一年一度的「唯一見面會」，並且活動現場會發放加印2000份的特別版限量春聯。

韓國瑜「馬上幸福」春聯。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜今天透過臉書發文表示，在得知「馬上幸福」春聯受到大家歡迎後，為了分享過新年的好運，立院特別再加印2000份特別版，將在31日下午3點於立法院台北院區發放。

韓國瑜將在見面會上發放特別版「馬上幸福」春聯。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜希望，「馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始。」因此發放春聯當天也將會是一年一度，只此一次的「唯一見面會」。韓國瑜提醒，數量有限，發完為止。

