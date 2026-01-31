韓粉搶春聯祝「馬上長頭髮」！韓國瑜笑：跟佳芬姊生娃一樣難

韓國瑜與周萬來一同發放特別版春聯。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜今（31）日發放「馬上幸福」特別版限量春聯，現場民眾非常踴躍。有人3點就北上到現場排隊；還有人準備祝福話語寫道「祝福韓院長馬上長頭髮」，讓韓笑得直說，「唉唷，這跟佳芬姊（韓妻李佳芬）生個娃一樣困難」。

韓粉舉「祝福韓院長馬上長頭髮」標語，韓國瑜笑說，跟佳芬姐生娃一樣難。 圖：高逸帆／攝

韓國瑜日前預告，他會在立法院舉辦見面會，並準備了2000份特別版的「馬上幸福」春聯，供民眾領取。

韓國瑜今下午發放春聯，受到韓粉熱情歡呼。他並說，馬年象徵行動力、萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，而馬代表行動力、熱情和希望。他說，金蛇年國內外紛紛擾擾，期待馬年讓大家平安幸福，因此選了「馬上幸福」，希望大家平安並感到幸福無比。

韓國瑜表示，過年是中華文化最重要的一件大事，要辦年貨、把家裡打掃乾淨，再把春聯貼上去，這樣年就準備好了。他也分享自己最喜歡的春聯是，「向陽門第春常早（在），積善人家慶有餘」，象徵中華文化敦厚良善，呼籲人與人要善良相處。

隨後，首位搶頭香的民眾是從台南北上，凌晨3點就到現場排隊。後面還有熱情韓粉拿著手板寫道「祝福韓院長馬上長頭髮」，讓韓國瑜看到直呼，「唉唷，這跟佳芬姊生個娃一樣困難」。

韓國瑜幫一對母子在立法院紀念酒上簽名。 圖：高逸帆／攝

此外，有一對母子帶著立法院紀念酒要給韓國瑜簽名，韓一開始本來不打算簽，但隨後又把對方叫住獻上簽名，讓他直說，這個已經絕版了。母子並開心地與韓合照。據指出，今天到場民眾近千人，因此還有約1000份春聯沒發出去。不過，韓面對民眾來者不拒，一一合照，也讓發放春聯的時間長達一個小時。

另針對媒體喊話，是否希望總統來立法院、助理費法案修法後是否有助改善助理福利等問題，韓國瑜僅回新年快樂、謝謝。

