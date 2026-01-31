韓粉新年願望「院長馬上長頭髮」 韓國瑜妙回：跟李佳芬生娃一樣難

立法院長韓國瑜今發限量版「馬上幸福」春聯。（翻攝韓國瑜臉書）

立法院長韓國瑜今（31日）下午在立院台北院區前發布限量春聯「馬上幸福」，吸引大批韓粉到場，冒雨就是要領到韓院長親手給的春聯。值得一提的是，有民眾舉牌祝韓國瑜「馬上長頭髮」，韓國瑜幽默回應「跟李佳芬生娃一樣都很困難 」。

韓國瑜致詞表示，先是展現幽默感，大讚祕書長周萬來是「最會開會的人」，感謝大家前來，馬年象徵行動力，有萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，並代表熱情及希望，經過考慮後決定期待馬年能平安及幸福，因此春聯寫下「馬上幸福」，表達對國人最深摯祝福。

韓國瑜今天發春聯一口氣連發了1小時，也出現有趣插曲。原來有韓粉特別舉牌「祝福韓院長，馬上長頭髮」，輪到熱情民眾上前領春聯時，他笑回說「唉呦，祝福韓院長馬上長頭髮，跟跟李佳芬生娃一樣都很困難 」，逗得全場哈哈大笑。

