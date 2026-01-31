韓粉祝福「馬上長頭髮」！韓國瑜笑：跟李佳芬生娃一樣很困難

記者陳思妤／台北報導

立法院長韓國瑜今（31）日下午親自發送「馬上幸福」特別版限量春聯，不少韓粉一早就來排隊，搶到頭香的韓粉不僅從台南北上，更是凌晨3點就到現場排隊。熱情的韓粉也熱情舉著手板「祝福韓院長馬上長頭髮」，讓韓國瑜一看到就直呼，「唉唷，這跟佳芬姊（韓國瑜的太太李佳芬）生個娃一樣，都很困難」。

韓國瑜今天下午3點親自在立法院發送2000份限量「馬上幸福」特別版春聯，時間還沒到就有大批韓粉在現場等待。搶到頭香的韓粉更說，自己從台南坐客運來的，凌晨3點多就到了；也有支持者是早上6點就來排隊，受訪時直呼，不是喜歡而是崇拜韓國瑜，「非常希望他選總統」，不管韓國瑜是什麼黨，是看韓國瑜的人，對黨沒興趣。

韓粉排隊領春聯，祝福韓國瑜「馬上長頭髮」（圖／翻攝畫面）

有熱情的韓粉自製祝福寫著，「祝福韓院長馬上長頭髮」，讓韓國瑜一看到就唸出來直呼，「唉唷！祝福韓院長馬上長頭髮，這跟佳芬姊生個娃一樣，都很困難」。還有韓粉拿出立法院紀念酒要找韓國瑜簽名，韓國瑜一看還說絕版了，最後也臨時決定幫支持者簽名。

韓粉排隊領春聯，祝福韓國瑜「馬上長頭髮」（圖／翻攝畫面）

韓國瑜致詞時也說，馬年即將到來，要告別紛紛擾擾的金蛇年，馬年象徵行動力，萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，馬代表行動力、熱情和希望。韓國瑜表示，想要寫春聯讓大家開開心心，想到金蛇年國內外紛紛擾擾，期待馬年讓大家覺得平安幸福，所以最後立法院選了馬上幸福，代表對國人以及海內外好朋友發自內心的祝福，希望馬年大家都能夠平平安安，每個好朋友都感到幸福無比。

韓國瑜發限量版春聯（圖／翻攝畫面）

韓國瑜表示，過年是中華文化最重要的一件大事，要辦年貨、把家裡打掃乾淨，然後把春聯貼上去，這樣年就準備好了，自己最喜歡的春聯是，「向陽門第春常早（在），積善人家慶有餘」，這象徵中華文化敦厚良善，呼籲人與人要善良相處，積善的人家會有餘慶，這是非常了不起。他強調，馬上幸福送給所有好朋友，帶給大家幸福平安的一年，祝福大家新年快樂、馬上幸福。

韓國瑜發限量版春聯，吸引韓粉排隊，發了一個多小時才發完（圖／翻攝畫面）

