韓系全面攻佔！進口泡麵熱銷TOP10公布 印尼炒麵是年度黑馬

生活中心／賴俊佑報導

家樂福在歲末公布《2025年度進口泡麵排行榜》，韓系品牌不僅連霸蟬聯熱銷王座，更在前10名拿下9個席位，前20名拿下19個席位，僅印尼炒麵守住第3名。

韓系品牌全面攻佔進口泡麵排行榜

家樂福表示，根據 WINA 世界方便麵協會最新統計，2024 年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場亦突破9.3 億份，較去年同期再成長約 3%。泡麵早已從「平價快餐」躍升為兼具風味體驗、宵夜慰藉、創意料理、異國文化接觸的全民日常食品，並在季節檔期、社群討論與新口味上市的推動下，整體買氣再度寫下亮眼成績。

廣告 廣告

家樂福公布《2025年度國產泡麵排行榜》(統計時間2025年1~11月)，由韓國品牌全面領跑，尤其「爆辣系辛香」、「奶香起司系」、「濃郁拌醬系」成為韓系最受歡迎的3大拉麵派系，而在口感競爭上，東南亞乾拌麵的成長力道明顯提升，成為進口領域新黑馬！

2025年度進口泡麵排行榜

No.1 農心辛拉麵超值包（120g ×5）銷售額 5,500 萬元

No.2 農心爽口海鮮烏龍麵超值包（120g ×5）銷售額 1,550 萬元(5入/特價180元/包)

No.3 營多珍饌 印尼極品炒麵（80g）銷售額 1,200 萬元(5入/特價69元/包)

No.4農心 安城湯麵超值包（125g ×5）

No.5韓式小雞麵(雞汁味)(30g x24)

No.6韓式小雞麵(香辣味)(28gx24)

No.7不倒翁起司拉麵(袋)111g

No.8 農心安城湯麵(包)125g

No.9農心辛拉麵 辣白醬超值包

No.10農心辛辣白菜風味拉麵超值包120g x5

印尼泡麵連2年擠進排行前3名。(圖／家樂福提供）

印尼泡麵連2年擠進排行前3名

「農心辛辣拉麵超值包」拿下年度排行第1，日前宣佈韓國人氣女團aespa成為首位「辛拉麵全球大使」，更讓MY們瘋狂尖叫，在數位平台放送的宣傳廣告，讓這波辛潮流席捲全球！

「營多珍饌系列印尼極品炒麵」以濃烈東南亞風味、乾拌Q感與多國旅遊熱潮加持，連續2年擠進前3名，更是唯一緊追韓系的進口泡麵，成為認識東南亞國家的最低入門檻。

「韓式小雞麵」如同台灣科學麵可當零食也可沖泡食，成為韓系拉麵中最不受年齡限制的沖泡零食，麵體酥脆，帶有濃郁調味，常是螢幕前的涮嘴小物，而且麵體本身已不需另外加調味也讓方便性提升。

而一片韓系辛辣或者濃郁起司中，「農心安城湯麵」成為清澈湯頭代表，類似韓式大醬湯為基底，昆布、洋蔥、香菇提鮮味，味道醇厚口感豐富，嘗試作為多層次口味湯底，甚至在天冷時的當作火鍋湯底使用。

更多三立新聞網報導

來一客鮮蝦排第2！台灣泡麵熱銷TOP10出爐 網激推「這碗很厲害」

限時9天！三商巧福「牛肉麵只要109元」 身分證中「4碼」免費吃

家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

全聯福利熊不唱歌了？「洗腦神曲」換這首 平安夜有多位大咖助陣

