韓系服飾欠稅153萬 士林分署登門查封百件服飾

雙北連鎖知名韓系服飾店因積欠綜合所得稅及健保費共153萬元，被移送行政執行署。執行署調查發現，該店經營平穩卻仍欠稅，遂派員到門市查封上百件韓系服飾。負責人當場允諾清償，並透過分期付款方式繳納欠款，贖回衣物。

韓系服飾店百件商品遭扣押 負責人嚇傻允諾清償

一家知名韓系連鎖服飾店，積欠綜合所得稅及健保費高達153萬元，被移送行政執行署執行，經調查發現，這間韓系服飾店經營平穩，執行署決定直接到門市查封上百件商品。

老闆娘見到執行署上門大動作查封，而被扣押的全是櫃上、當季熱賣的韓系服飾，嚇得當場求饒，表示一定會將欠稅及欠款繳清。

果然，服飾店老闆娘在11月中之前，分兩次先繳納40萬元，其餘款項則辦理6期分期償還方案，展現清償誠意，上百件服裝這才原封不動地取回，避免了被拍賣的命運。

執行署查封門市上百件商品。圖／台視新聞

台北／李若慈 責任編輯／蔡尚晉

