韓系服飾欠稅153萬！現場百件商品遭查封 正妹闆娘崩潰、火速繳40萬

記者林盈君／台北報導

於雙北擁有3家門市的平價韓系服飾品牌，自2021年到2024年間，因積欠多筆稅款與健保費，金額高達153萬餘元，遭財政部北國稅局與健保署，移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署介入後，派員於去往該門市，當場查封近百件新款服飾，讓品牌負責人大吃一驚，急忙繳交40萬才保住商品。

某韓系服飾品牌因積欠多筆稅款與健保費，遭士林分署查封。（圖／翻攝畫面）

據了解，該品牌因積欠多筆綜所稅與健保費，共9件案件、欠款合計153萬餘元，士林分署獲報後，於今年10月間，派員前往北市大同區門市稽查，發現該品牌營運穩定，未料卻多次申請分期後又跳票，遲遲不肯繳納，於是主動前往品牌門市，查封實體貨品。當時許姓女負責人趕到現場，發現貨物被貼上封條，急忙承諾立即補款，並陸續繳納40萬元，剩餘款項也改為分6期、每月繳20萬元。

廣告 廣告

某韓系服飾品牌因積欠多筆稅款與健保費，遭士林分署查封。（圖／翻攝畫面）

對此，士林分署提醒，將強力執行「五打七安」案件，民眾切勿心存僥倖，應誠實履行繳納義務，若案件已移送執行，應主動報告財產狀況，及早清繳或申請分期繳納，以免財產遭查封、薪資被執行、限制出境或拘提管收等強制措施。

某韓系服飾品牌因積欠多筆稅款與健保費，遭士林分署查封。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

普發現金當心詐騙！詐團假冒「郵局人員」來電 防詐4關鍵一次看

新北汐止酒駕車禍！汽車撞民宅梁柱、車頭爛磚瓦碎一地 驚悚瞬間畫面曝

男子拒下火車暴走！打滾踢踹+勒頸攻擊台鐵人員 大喊「殺了你」畫面曝

瑞芳火車站攻擊事件！男拒下車「坐地咆哮」又踹人 副站長、站務員受傷

