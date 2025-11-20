韓系服飾欠稅153萬! 百件商品遭查封 負責人:會還錢

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

開門做生意，差點沒衣服賣！一間在雙北地區都有分店的韓系服飾，因為積欠綜合所得稅和健保費，超過150萬元，遭到法務部行政執行署強制執行，到門市查封近百件秋冬新款的服飾，負責人當場允諾，會分期清償欠款，記者實地走訪這間服飾店，業者低調，不願回應。

一件件精美韓系服飾，被裝進箱子內，清點完畢之後，執行署人員黏起膠帶，再貼上封條，裝滿衣物的紙箱，堆積如山，全被查封，就是因為業者沒有乖乖繳稅。執行署人員：「貴商行積欠了綜合所得稅，及健保費大概就是148萬左右，本分署今天就是要來做現場的查封。」看到剛進貨的秋冬服飾被查封，老闆娘臉都垮了，生財工具被帶走，要怎麼做生意，但想把物品拿回來，就得先把欠國家的錢，清償完畢。民視記者洪巧璇：「位在寧夏夜市裡的知名韓系服飾店，不只在黃金地段開店營業，甚至在雙北地區擁有三間門市，沒有想到卻被查出逃漏稅上百萬元。」

廣告 廣告





韓系服飾欠稅153萬！百件商品遭查封 負責人：會分期償還欠款

韓系服飾欠稅153萬！百件商品遭查封 負責人：會分期償還欠款（圖／民視新聞）

生意做很大，雙北都有店，荷包賺滿滿，就是不繳稅，業者從2021年到2024年，陸續積欠多筆稅款和健保費，累計金額153萬多元。業者多次申請分期還款卻跳票，連續好幾個月，未依約定繳納，執行署查封前，還先到門市觀察營運狀況，發現生意很好，店家實在沒道理繼續欠稅。









韓系服飾欠稅153萬！百件商品遭查封 負責人：會分期償還欠款

韓系服飾欠稅153萬！百件商品遭查封 負責人：會分期償還欠款（圖／民視新聞）

士林分署主任行政執行官黃國書：「義務人因積欠綜合所得稅及健保費達153萬餘元，義務人於本月17日前，先行繳納40萬元後，其餘部分辦理6期分期繳納方案，如再度違約未依約繳納，本分署將再次前往其門市，查封服飾並進行拍賣程序。」欠政府的遲早都要還，千萬別僥倖。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：韓系服飾欠稅153萬！百件商品遭查封 負責人：會分期償還欠款

更多民視新聞報導

老闆上班辱罵單親媽媽「這1句」！無髒話被判罰11萬

宮主騙人妻「卡陰很嚴重」！趁機「摸下體逞慾」硬拗：這也是穴道

館長陷紅錢、性醜聞風暴 發9字+「這表情」曝便當店現況

