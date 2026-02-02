韓系療癒！插畫品牌Warmgrey Tail選物美食、聖水洞「焦糖奶油夾心餅」登台！
韓國品牌全面融入生活！從居家選物、空間美學與甜點文化，成為許多人日常療癒的重要來源。近期，台灣同步迎來兩波話題級韓系企劃，插畫選物快閃、限量登台的焦糖奶油夾心餅，不僅看得到還吃得到，完整描繪出韓系生活風格的迷人樣貌。
台灣選物指標品牌「瑪黑家居Marais」近期攜手韓國高人氣插畫品牌「Warmgrey Tail」，即日起至2月22日於瑪黑家居信義店推出期間限定快閃企劃「城市森林鄰居：WARMGREY TAIL 棲息計畫」，將森林與野生動物化身為「都市鄰居」，邀請你和熊、大樹一起原地「躺平」，享受最療癒的「擺爛」時光。
成立於2015年、來自首爾的Warmgrey Tail，由插畫家Kim Hangeol與藝術總監Lee Hyuna創立，風格以大膽色塊與簡約線條著稱，擅長捕捉動物「神不在焉」的瞬間，形成一種帶有大人感的可愛。這種視覺語言不只深受年輕世代喜愛，也讓品牌成功跨足藝術與生活設計領域，曾登上韓國設計週舞台，甚至進駐紐約MoMA櫥窗展示。此次快閃現場大規模展出提花織毯、大型掛布、動物餐盤、手巾與浴巾等質感單品，讓插畫真正融入居家日常。
更特別的是，瑪黑家居也將插畫療癒感延伸到餐飲體驗，旗下餐酒館LILLE M推出聯名套餐，從餐盤到飲品視覺皆呼應Warmgrey Tail世界觀。消費者不只「看得到可愛」，還能在用餐過程中感受完整的生活提案，讓選物、空間與飲食形成一條流暢的療癒動線。
而在味覺領域，韓系風潮同樣火力全開。由「豆府餐飲集團」獨家引進的韓國超人氣甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，正式於2月以限量快閃形式登台。這款在首爾聖水洞天天排隊、被網友譽為「甜點界愛馬仕」的夾心餅，在社群平台累積超高聲量，更因Netflix《單身即地獄4》成員裴智妍公開分享私藏吃法而話題爆棚。
MilkyShop的焦糖奶油夾心餅以法式花邊餅乾為外殼，口感酥脆細緻，內餡則使用韓國純鮮奶製成的鹹奶油，搭配微苦焦糖香氣，形成甜鹹平衡、完全不膩口的層次表現。為完整還原韓國原味，產品全程以低溫冷凍運送。
此次快閃鎖定農曆新年與情人節雙節檔期，於台北信義A11與新竹巨城限時登場，全台僅限量2,400盒。精品級包裝與高辨識度風味，讓它同時成為返鄉送禮與情人告白的熱門選擇。豆府集團更加碼附贈旗下韓式燒肉品牌《姜滿堂》價值810元的兌換券乙張，從甜點一路延伸到正餐體驗，讓消費者一次感受完整的韓系飲食魅力。
原始連結
看更多 CTWANT 文章
花椒也能變奶茶？一沐日「椒麻奶茶」登場、7-11「貓福珊迪」聯名開喝
香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！
東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！
其他人也在看
直擊／具俊曄雨中身形單薄！S媽悲痛緊挽女婿 小S、黑范夫妻陸續到齊
大S（徐熙媛）過世滿一週年，讓親友、粉絲心痛不捨，日前紀念雕像落成，今（2日）適逢大S忌日，下午2點將在金寶山墓園舉辦雕像揭幕儀式，儘管現場大雨不停下，大S的親友陳建州、范瑋琪、小S、許雅鈞、具俊曄、S媽、吳佩慈、蔡康永、B2仍在下午1點20分左右陸續抵達現場。
袁惟仁「加油，好嗎？」紅遍全台 《星光2》葉瑋庭再曝恩師私下暖舉
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁與病魔纏鬥8年，昨天在台東病逝，享年57歲。而他自2007年起擔任《超級星光大道》的評審，一句「加油，好嗎？」深入人心，當時還掀起了全台模仿潮。曾參加《超級星光大道2》的葉瑋庭也發文悼念恩師，坦言過去的自己缺乏自信，多虧袁惟仁暖心打氣，才找到了信心。
草莓甜點控必追的4家話題名店清單！大湖草莓、熊本草莓，不只好拍更要好吃！
草莓季甜點1.飽嗝 Burp Studio「飽嗝」推出的「草莓優格飽卡龍」，選用美國藍鑽杏仁粉製作外殼，內餡則調和法國愛樂薇奶油、北海道十勝乳脂起司與酸甜優格，並夾入整顆新鮮草莓，口感厚實飽滿且清爽不膩。草莓季甜點2.雪系町位於台北車站內的「雪系町」，即日起至3月31日推出...
週六起全國凍感 吳德榮：防極端低溫
週六起全國凍感預計可達寒流等級，吳德榮：防極端低溫。
紅豆湯補鐵效果有限！營養師揭「糖分陷阱」害體重上升
寒冷冬日或生理期時，許多民眾習慣喝紅豆湯補鐵暖身，但營養師呂美寶指出，紅豆並非補充鐵質首選，且市售紅豆湯多半加入大量糖分，一碗常高達20至30克糖，反而容易造成體重上升。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？