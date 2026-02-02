韓系療癒！插畫品牌Warmgrey Tail選物美食、聖水洞「焦糖奶油夾心餅」登台！

（圖／品牌提供）

韓國品牌全面融入生活！從居家選物、空間美學與甜點文化，成為許多人日常療癒的重要來源。近期，台灣同步迎來兩波話題級韓系企劃，插畫選物快閃、限量登台的焦糖奶油夾心餅，不僅看得到還吃得到，完整描繪出韓系生活風格的迷人樣貌。

台灣選物指標品牌「瑪黑家居Marais」近期攜手韓國高人氣插畫品牌「Warmgrey Tail」，即日起至2月22日於瑪黑家居信義店推出期間限定快閃企劃「城市森林鄰居：WARMGREY TAIL 棲息計畫」，將森林與野生動物化身為「都市鄰居」，邀請你和熊、大樹一起原地「躺平」，享受最療癒的「擺爛」時光。

廣告 廣告

（圖／瑪黑提供）

成立於2015年、來自首爾的Warmgrey Tail，由插畫家Kim Hangeol與藝術總監Lee Hyuna創立，風格以大膽色塊與簡約線條著稱，擅長捕捉動物「神不在焉」的瞬間，形成一種帶有大人感的可愛。這種視覺語言不只深受年輕世代喜愛，也讓品牌成功跨足藝術與生活設計領域，曾登上韓國設計週舞台，甚至進駐紐約MoMA櫥窗展示。此次快閃現場大規模展出提花織毯、大型掛布、動物餐盤、手巾與浴巾等質感單品，讓插畫真正融入居家日常。

更特別的是，瑪黑家居也將插畫療癒感延伸到餐飲體驗，旗下餐酒館LILLE M推出聯名套餐，從餐盤到飲品視覺皆呼應Warmgrey Tail世界觀。消費者不只「看得到可愛」，還能在用餐過程中感受完整的生活提案，讓選物、空間與飲食形成一條流暢的療癒動線。

（圖／瑪黑提供）

而在味覺領域，韓系風潮同樣火力全開。由「豆府餐飲集團」獨家引進的韓國超人氣甜點「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，正式於2月以限量快閃形式登台。這款在首爾聖水洞天天排隊、被網友譽為「甜點界愛馬仕」的夾心餅，在社群平台累積超高聲量，更因Netflix《單身即地獄4》成員裴智妍公開分享私藏吃法而話題爆棚。

（圖／豆府餐飲提供）

MilkyShop的焦糖奶油夾心餅以法式花邊餅乾為外殼，口感酥脆細緻，內餡則使用韓國純鮮奶製成的鹹奶油，搭配微苦焦糖香氣，形成甜鹹平衡、完全不膩口的層次表現。為完整還原韓國原味，產品全程以低溫冷凍運送。

此次快閃鎖定農曆新年與情人節雙節檔期，於台北信義A11與新竹巨城限時登場，全台僅限量2,400盒。精品級包裝與高辨識度風味，讓它同時成為返鄉送禮與情人告白的熱門選擇。豆府集團更加碼附贈旗下韓式燒肉品牌《姜滿堂》價值810元的兌換券乙張，從甜點一路延伸到正餐體驗，讓消費者一次感受完整的韓系飲食魅力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花椒也能變奶茶？一沐日「椒麻奶茶」登場、7-11「貓福珊迪」聯名開喝

香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！

東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！