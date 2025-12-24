文、整理 電視部│圖片提供 達舍創研所

相關影片：

韓系私宅開箱！打造「零壓感」的溫柔美學，用圓弧與留白讓生活深呼吸



在這個關於空間與生活對話的住宅案中，設計總監展現出其敏銳的觀察力與獨到設計語彙，為一對相知相惜、成熟獨立的夫妻屋主，打造出一座如「生活風景」般的療癒居所。從第一次與女屋主的見面開始，Joanna設計總監就感受到她白淨柔和外表下的堅定自主。儘管男屋主鮮少參與溝通，兩人之間卻擁有一種剛剛好的互動節奏，既能合體，也能獨立，這份自在且成熟的相處模式，成為空間設計的內在靈魂。



女屋主具備景觀設計背景，對「視野」與「角度」極具敏感度。她希望室內空間也能像戶外庭園一般，從不同角度望去都是一幅風景。設計總監將這份理念完整轉化至室內設計中，玄關以長條開口創造穿透景致，公領域的兩扇窗與主臥的視線串聯，讓整體動線成為以光景為核心開展的畫面。



設計總監所構築的不僅是視覺上的美感，更是一種「剛剛好」的生活哲學。從光線、距離、角度到色調，她希望空間如關係一般，保持一點恰當的留白，讓生活得以長久新鮮。公共空間刻意「去客廳化」設計，取消傳統茶几與制式分區，讓家具與櫃體皆具備複合功能：電視櫃亦是臥榻，既可閱讀靜坐，也能瑜珈伸展，更是接待親友的彈性座位區，並將整體空間採用開放式設計，看似相連，卻功能分明，沒有明確屏障卻能自然區分生活動線，形塑出輕盈又自由的生活節奏。



廣告 廣告

順應女屋主對於韓式美學的喜愛，設計總監採用奶油色調為主軸，搭配木質家具、藤編紋理、圓弧曲線的家具造型與柔光紗簾，使整體空間充滿輕透與柔軟感。因應女屋主熱愛下廚，廚房中島則展現高彈性與機能性，可作電器展示平台、生活擺飾區，也能轉化為多人的聚會中心，甚至延伸至書房成為共享餐桌，讓每一吋空間都能隨需求轉化角色。



其中一大亮點為主臥床頭牆面，設計總監選用少見的礦物性軟石材質，搭配前中後景的層次設計，並輔以由下而上的投射光營造夢幻氛圍，這種燈光設計常見於戶外庭園，但在室內住宅中極為罕見。這不僅是技法的創新，更是將「庭園造景」手法轉化為室內的美學語言，讓剛硬石材也能在空間中溫柔地訴說情感。



當被問及最喜歡家中的哪一處時，設計總監微笑表示：「沒有特別的角落，因為這個家就是一幅完整的畫面。」她不追求單點爆發力，而是著重整體的節奏與連貫性，每一處轉角、每一道光線、每一項材質的安排，都是為了構築一種「剛剛好」的情感風景。



小編的話：

這座住宅動人之處，不僅在於視覺呈現的平衡與藝術性，更在於空間背後，那種關於生活哲學的細膩轉譯。設計總監用「造景」的邏輯、療癒的語彙與剛剛好的距離感，與屋主一同完成這座空間的深度詮釋，這份細膩的設計思維，更榮獲「2025 年 IDA 銅獎」的國際殊榮肯定！

達舍創研所／達舍創研所設計團隊

地址：高雄市三民區德山街35巷8號

電話：0953513199、07-3928799

Email：service@dhouse888.com.tw

網站：https://dhouse888.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>達舍創研所

立即聯絡>>>達舍創研所