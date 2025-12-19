韓系10吋三摺機登台貴得驚人 台灣三星：首波已被搶購一空

三星三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold。

雖然華為等中國品牌早已推出三摺智慧型手機，但受到地緣政治影響始終無法登台，身為最早推出智慧型摺疊手機的韓國三星，則在2025年底前，把旗下第一隻三摺機導入台灣市場，不過近9萬元的售價也相對驚人，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，並非要藉此衝量，而是要向市場證明三星技術的領先，首波登台銷售數量很快就會被搶購一空，未來將鎖定高階商務，與頂級客層。

「自2019年推出首款摺疊機以來，三星持續創新，摺疊技術已朝三摺疊時代躍進，會在AI與技術領域扮演關鍵角色。」台灣三星電子總經理梁準原18 日在三星首支三摺智慧型手機登台發表會上開心地說。

身為全球摺疊智慧手機領先群的三星，此次在台發表的三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold，攤開是10吋大螢幕，拿起來比人臉還大，這次在台僅推出16GB+512GB單一容量規格，首發價格高貴很貴，建議售價新台幣8萬9900元。

此次台灣成為三星全球唯6首發市場之一，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙透露，會選台灣的關鍵原因是，台灣具備科技島特質，以及過去折疊手機在台銷售表現亮眼，因而成為總部重點布局的核心市場。

由於售價相對驚人，各界也好奇首波預購狀況，陳啓蒙以近期接收到的預購狀況來看，預估第一批貨應該很快就被搶購一空。「預購族群主要分為兩大類，一為重視多工處理與生產力的頂級商務人士，另一則為追求個人風格與獨特使用體驗、強調產品差異化與時尚感的消費者。」陳啓蒙分析。

他也透露：「目前這款手機主要會在三星的自有通路（包括三星網路商城以及直營店）銷售，但也會有少數配合電信營運商提供給頂級客戶。」

對於近期記憶體飆漲，不少手機與電腦品牌商都醞釀漲價，2026年三星手機價格是否也會跟著調漲，陳啓蒙表示，關於明年手機是否漲價則還沒辦法預告，畢竟明年的定價策略需要綜合考量許多不確定因素，包括匯率、關稅，以及物流費用是否上漲。他補充，三星的定價策略，是力求提供消費者可以接受的「合理定價」。

