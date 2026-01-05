韓系Esther Bunny艾絲樂小兔攜手眼鏡市場 推出果凍系聯名鏡框 限量周邊同步送

（記者張芸瑄／綜合報導）日本銷售第一的眼鏡品牌「眼鏡市場」與韓國爆紅的「Esther Bunny艾絲樂小兔」跨界合作聯名設計鏡框，從鏡框到鏡腳巧妙融入插畫角色元素，推出一系列兼具可愛與時尚感的夢幻單品，提供消費者兼具實用與個性化的全新選擇，在日常中也能輕鬆展現潮流風格！

圖／Esther Bunny 艾絲樂小兔與「眼鏡市場」夢幻聯動，鏡腳處裝飾精緻蝴蝶結造型，尾端加入小兔插圖，細節設計展現不同角色的個性、色系及代表元素。（眼鏡市場提供）

風靡全球的Esther Bunny艾絲樂小兔化身時尚配件單品

來自歐美的Esther Bunny 艾絲樂小兔，由美籍韓裔插畫家 Esther Kim 創作，被譽為「韓國最夢幻插畫家」的她，大量運用粉紅、桃紅與果凍色系的可愛畫風，打造出有著一對天線般的大耳朵、超萌水汪汪大眼以及捲翹睫毛經典形象的粉紅兔子，艾絲樂小兔展現了創作者的内心世界，有著敏銳的觀察力，敏感卻獨立堅強，甜美中帶點叛逆，散發少女般的浪漫氛圍。品牌風格營造出強烈又童趣的時尚感，深受韓星與年輕族群的喜愛。透過插畫超越語言和文化的界限，用自身多元文化的經歷感染大眾，在韓國爆紅後，一路從韓國、日本到泰國暴風式席捲全亞洲，敏銳的潮流觸覺吸引各大美妝、服飾、家居雜貨等品牌合作，累積超過上百款聯名商品，讓女孩們為之瘋狂！今年更與眼鏡市場推出聯名鏡框，躍升成為時尚配件單品。

圖／掛片太陽眼鏡框兼具造型與實用，時尚之餘更添功能性。（眼鏡市場提供）

四款鏡框結合可愛元素，設計細節增添夢幻風格

此次Esther Bunny 艾絲樂小兔與「眼鏡市場」夢幻聯動，躍上鏡框在鏡腳處裝飾精緻蝴蝶結造型，並 在尾端加入小兔插圖等，透過細節設計展現不同角色的個性、色系及代表元素。

經典的Ribbon Bunny濃縮粉紅少女心於一身，側邊的金屬蝴蝶結和鏡腳末端的艾絲樂小兔及櫻桃圖示，在耳後隱約地透露可愛氛圍；自信又時尚的Lavender Bunny，用糖果般的夢幻色系搭配上微貓眼弧度，展現令人印象深刻的獨特個性；心思細膩的Cream Bunny則是選用輕柔的療癒系配色呈現；也推出掛片太陽眼鏡框，兼具造型與實用，在時尚之餘更添功能性。每個小小的可愛細節設計，款款都能為女孩們帶來一整天的好心情！

圖／即日起購買Esther Bunny系列鏡款，限量贈送聯名眼鏡布及絨毛眼鏡包。（眼鏡市場提供）

即日起購買Esther Bunny系列鏡款，限量贈送聯名眼鏡布及絨毛眼鏡包

Esther Bunny艾絲樂小兔系列鏡片鏡框配到好2,990元起、掛片太陽眼鏡3,490元起，購買即贈限量聯名周邊，Esther Bunny造型絨毛眼鏡包以及聯名眼鏡布，讓夢幻又療癒的艾絲樂小兔陪伴每一天。

日本第一眼鏡品牌「眼鏡市場」於日本知名眼鏡產地福井縣鯖江市設有自家工廠，不僅配戴舒服，還有多樣的時尚款式，配鏡更享有超薄、多焦鏡片，不限度數追加費用0元配到好的服務。堅持以專業驗光服務、個人化調整鏡框，以及透明的價格機制，帶給消費者高品質的服務。

官網連結：https://campaign.meganeichiba.com.tw/estherbunny/

