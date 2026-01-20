韓經濟危機將至？「躺平族」6年增16萬人，年輕人不想工作。圖／翻自《韓聯社》

韓國銀行今（20日）發表一份報告顯示，南韓國內20-34歲的年輕族群中，「躺平族」就佔了22.3%。換句話說，6年來「躺平族」增加16.3萬人，如今達到45萬人。

所謂「躺平族」，指的是自願沒有工作，沒有任何養育家庭的壓力，也完全沒有任何就業準備與相關進修。據《韓聯社》報導，韓國銀行報告顯示，在20-34歲青年族群中，「躺平族」從2019年的28.7萬人，到2025年已經增至45萬人，等於這6年來增加16.3萬人。

韓銀指出，這群躺平族不願意進入就業市場的原因，包括許多公司只願意聘用「有經驗的人」和「外籍勞工」，導致社會新鮮人難以找到正職工作，進而失去進入勞動市場的動力。報告也稱，過去大家總以為這些「躺平族」對薪資的期望很高，但調查發現，躺平族的「理想平均薪資」約年薪3100萬韓圜（約新台幣66萬元），平均月薪約新台幣5.5萬元，並非高薪水準。而且這些躺平族，最想進入中小企業，而不是大企業。

另外報告也顯示，非自願性離職的青年人口，從2019年的2.2%，到去年的6.1%，明顯也是上升的狀態。

韓銀表示，青年一旦成為躺平族，只要失業的狀況再延長一年，就職的機率就會隨之降低，因此未來勢必會影響韓國的勞動力，一旦勞動力下降，經濟發展狀況就會受到衝擊。韓銀指出，現階段當局需要祭出激勵措施，來幫助那些離開勞動力市場的青年人重返市場，同時也需要政策來防止就業準備期過長。



