韓綜戰場搬來台灣！《生存王2》花蓮開打 金鍾國金炳萬坐鎮

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國硬派實境節目《生存王2》將正式登台拍攝！第二季重量級卡司同步曝光，由金鍾國、金炳萬、陸俊書、金泳勳4大韓星確定14日下午抵達花蓮，並在下午3點於花蓮機場一樓入境大廳舉辦記者會，消息引發台韓高度關注。

這次來台的四位成員，各自代表不同領域的「生存天花板」，製作單位幾乎是把「韓綜戰力值」直接搬來台灣。

號稱「體能怪物」的金鍾國向來以鋼鐵般體能與自律聞名，從音樂、綜藝到生存實境，都是撐住全場的存在。他的加入，讓《生存王2》在「體力值」這一欄直接拉滿，特別是他婚後首次來台，絕對讓粉絲好奇心超標。

最讓老觀眾熱血沸騰的，莫過於金炳萬回歸野外生存實境。曾在《叢林的法則》打造無數名場面，被封為「族長」的他，這次再度進入真實環境，被視為《生存王2》靈魂人物，讓節目未播先轟動。

因《單身即地獄4》爆紅的陸俊書，不只外型吸睛，更以冷靜判斷與心理素質見長。在生存節目中，這類「低調卻致命」的角色，往往最可怕。

金泳勳作為新生代偶像代表，這次挑戰極限環境，被視為《生存王2》最具反差感的成員，也讓節目成功橫跨偶像圈與實境綜藝迷。

《生存王》第一季集結12名來自各領域的頂尖選手，在馬來西亞荒野叢林進行10天極限生存戰，如今第二季正式把戰場移師台灣，花蓮的山林、地形與自然環境，被看好將成為全新「生存修羅場」，令人好奇是否再創韓綜名場面。

